瑪莎三煞首惡反告大學生傷害 被害人母斥：這種人能教化嗎？

瑪莎三煞首惡張敦量竟控告被他打得重傷命危的宋姓大學生傷害罪，宋母質疑「這種人能教化嗎？」（記者張瑞楨攝）

2021/12/24 16:20

〔記者張瑞楨／台中報導〕惡人先告狀！瑪莎拉蒂「海神」3名惡煞張敦量、李韋霖、陳勁豪，上月7日將逢甲大學宋姓男大學生打得顱內出血，首惡彰化食品工廠小開張敦量卻反而先提告，控告宋生傷害罪，台中地檢署已裁定不起訴，宋生之母今天不解說，「為什麼把人打成這樣，還要對我們提出傷害罪告訴？」，她質疑張敦量曾於警局嗆聲「要打死證人」，這種人能教化嗎？不重判的話，不足以約束其惡劣行為。

台中地檢署今天（24日）將張敦量提起殺人未遂公訴，主因是他掌摑宋生之後，又對倒地的宋生連續用腳猛踹頭部，顯然有殺人犯意，依殺人未遂罪與強制罪起訴，至於助紂為虐的2名共犯李韋霖、陳勁豪，也因架住宋生讓張敦量毆打，依傷害與強制罪起訴。

令人質疑的是，台中地檢署指出，張敦量等3人於羈押時，檢方對此案尚未偵查結束，張敦量卻先對宋生提起傷害罪告訴，主要理由是宋生當時也動手，「他打我，我也打他」，不過，檢方認為他的說法顯與事實不吻合，依據現場狀況與證人說法，宋生被架住，一直處於被毆打的劣勢，沒有動手反擊機會，裁定宋生不起訴。

宋母今天則說，難以理解張敦量為何反告被害人？張敦量被帶到警局後，曾嗆聲如果遇到證人要殺害證人，這種人能教化嗎？把人打成這樣，還要反告被害人，根本是沒有悔悟之心，且3人案發後至今也都沒過問，犯後態度差，如果3人停止羈押釋放「那就太恐怖了」。

宋母說，另2人以傷害與強制罪起訴，她認為太輕，錄影畫面顯示，其中一人曾將宋生的頭，用力往地上重擊地面，僅依傷害罪起訴，她認為太輕，至於宋生狀況，宋母強調，還是有失憶、睡不著、不出門等心理傷害症狀，不重判惡徒，不足以約束惡行，壞人不嚴懲，宋生會鬱鬱寡歡。

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