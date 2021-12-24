武陵農場臘梅處處香 1月中旬前最佳賞花期

武陵農場臘梅綻放。（記者張軒哲攝）

2021/12/24 16:04

〔記者張軒哲／台中報導〕歲末隆冬，台中市武陵農場臘梅園是台灣少數成林且集中的臘梅林，約40餘棵梅樹隨著寒流來襲，梅花逐漸綻放。武陵農場今日指出，淡黃花苞，臘質且半透明花瓣，非常晶瑩剔透，尤其在清晨朝露滋潤下，初綻臘梅花閃閃發光，成為冬日賞花好去處。

「雪霽天晴朗，臘梅處處香」，在台灣很少有踏雪機會，但在武陵農場就能聞到「臘梅」處處香，武陵茶莊旁的臘梅園，梅花初綻，目前約有5成綻放，此外每當晨昏遊客於武陵農場億年橋與茶莊之間，總會不經意聞到「暗香浮動」的飄香，雖無法在武陵踏雪，確有聞香「尋梅」的樂趣，每每尋到台灣稀有少見成林臘梅，都讓遊客驚喜。

武陵農場副場長胡發韜表示，臘梅最近悄悄吐露蠟黃花苞，品種有素心臘梅、馨口臘梅及大花臘梅等，香氣濃烈，目前有5成綻放，還有觀賞用的梅花也準備爆發，園方預估，最佳賞花期落在12月中旬至明年1月中旬之間。

胡發韜表示，很多人認為「臘梅是一種梅花」，這是不準確的，臘梅為樟目、蠟梅科，花色蠟黃，梅花為薔薇目、薔薇科，兩者的樹形、葉片、花苞樣態及香味也完全不一樣，臘梅香味非常濃郁襲人而梅花則是屬於較為淡雅芬芳，另外兩者花期亦有不同，臘梅先綻放，梅花後繼開放。

武陵農場黃色臘梅綻放。（記者張軒哲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法