民進黨中市議員質疑民政局明年預算浮編 巧立名目行綁樁之實

市議員賴佳微、陳淑華、周永鴻批民政局預算編列巧立名目，有綁樁之嫌。（記者蘇金鳳攝）

2021/12/24 15:57

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市議會今天進行市府總預算有關民政、財經預算的討論，民進黨市議員賴佳微、陳淑華、周永鴻對民政局明年多項預算「辦理區里特色推展等相關費用」、「區里基層幹部重大建設參訪」等都比前市長林佳龍時代大幅增加，而明年又是選舉年，根本就是巧立名目行綁樁之實，要求刪除浮編的預算。

民政局長吳世瑋表示，明年度配合推展區里特色暨重點業務相關活動，同時加強推動「地方創生」及「各區公所爭取中央經費配合款」，以及增進台中市各區里長與區公所民政業務同仁遠識及為民服務能量，配合實務運作情形調整預算編列。

民進黨市議員賴佳微表示，明年選舉年盧市府有綁樁之嫌的多筆民政預算，相較林佳龍前市長執政的選舉年，整整多編列了800餘萬。但回顧2018年林佳龍市長在最後一年的市政總預算不但遲遲無法通過，盧市府還能浮編這麼多攏絡籠絡地方人士的預算來做使用，實在差很大。

賴佳微表示，這幾年盧市府針對區里預算的不斷擴增，相比2018林市府在選舉年編列的預算，區里特色推展等相關費用林佳龍市府僅編到120萬，盧市府卻擴編到750萬。區里基層幹部重大建設參訪交流相關費用，林佳龍最後一年是190萬，盧市長增列到340萬，整整多出150萬。還有其他相關里政基層幹部的相關費用，5筆加總起來一共多了886萬。

市議員陳淑華表示，審視盧市府明年度預算編列，許多局處都發現有浮編預算的狀況。以民政局來說，推展區里特色業務從120萬大幅增加成750萬，區里幹部交流參訪340萬，推行區里重點工作236萬，補助區里特色業務200萬，讓人質疑重覆編列、行綁樁之實，市府應該要能夠清楚交代預算，而不是藏預算東挪西支，違反預算編列的精神。

周永鴻表示，以民政局為例。他曾多次質疑民政局有多筆預算有巧立名目行綁樁之嫌，「區里基層幹部重大建設參訪，交流相關費用」2018年編列190萬，2022年增加到340萬。

此外，「辦理區里特色推展等相關費用」2018年編列120萬，2022年卻膨脹到750萬。「補助本市各區公所推行區里業務、區政特色、重大政策及建設成果等相關費用」在2019年盧市府執政後新增，每年編列200萬。

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