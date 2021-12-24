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    民進黨議員促設「數位治理局」 盧秀燕四兩撥千斤：須全盤考量

    民進黨多位市議員質疑，市府不成立數位治理局是逢林必反。（記者蘇金鳳攝）

    民進黨多位市議員質疑，市府不成立數位治理局是逢林必反。（記者蘇金鳳攝）

    2021/12/24 15:49

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市議會今天進行明年度台中市政府總預算審查，民進黨市議員林德宇、何敏誠、周永鴻、張家銨今日在議會中指出，數位治理局都已有自治條例，要求盧秀燕不要因為數位治理局是前市長林佳龍政策就逢林必反，要求趕快成立。國民黨市議員劉士州則反駁，當初前市長林佳龍硬要成立數位治理局，因為快選舉，因為怕有藏網軍，因此他全力阻擋，現在又要選舉，若要成立時機不宜。

    市長盧秀燕指出，各界建議增設局處非常多，不論青年局、數位局都很好，市府須全盤考量員額、財務狀況、各局處發展公平性，例如市府重視青年就業創業，成立專責單位「青年事務股」，在各方面兼具情況下整體考量、全面協調。

    民進黨市議員何敏誠表示，數位治理局的自治條例在林佳龍時代都已通過，員額都有，但是市長盧秀燕逢林必反，卻一直都不成立。

    何敏誠指出，日前他遇到桃園縣長鄭文燦，說桃園市的數位治理局做得多好，讓他非常羡慕，為了警告市政府不成立數位治理局，因此在他在民政委員會刪減了研考會一元的預算，要求市府趕快成立數位治理局。

    民進黨市議員林德宇表示，市府為了做「台中e指通」的APP，在相關預算新增了500萬元，預算額度來到689萬8000元，他質疑，過去就有許多議員建議台中e指通要做APP，市府仍執意要以Line帳號的形式推出服務，現拖了一年才增列預算做APP，市府不斷強調數位治理的重要，卻連數位治理局都還沒成立，根本就只是說空話，已經通過組織編制數位治理局也遲遲沒有成立，研考會過去針對台中市數位政策提出報告，完全看不出盧市府數位治理的績效，顯見市長根本就不重視，報告裡寫的所有論述、願景都只是空話。

    國民黨市議員劉士州則反批，當初前市長林佳龍強力推數位治理局，他就反對到底，因為當時接近選舉，深恐內躲有網軍，如今盧秀燕若要成立，他不反對，但要注意時機。

    盧秀燕則表示，當時的確有人因此質疑數位治理局的成立，擔心這個時機成立，會讓人大作文章，因此會整體考量。

    國民黨市議員劉士州強調，當初怕數位治理局藏有網軍才反對，成立要看時機。（記者蘇金鳳攝）

    國民黨市議員劉士州強調，當初怕數位治理局藏有網軍才反對，成立要看時機。（記者蘇金鳳攝）

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