卓冠廷再質疑顏寬恒違建豪宅「長高了」 小果嶺疑蓋在保護區上

卓冠廷質疑顏家的高爾夫球場小果嶺位於國有保護區土地。（記者張瑞楨翻攝自卓冠廷臉書）

2021/12/24 14:02

〔記者張瑞楨／台中報導〕前中市新聞局長卓冠廷爆料，指台中市二選區立委補選國民黨候選人顏寬恒，位於沙鹿與龍井交界的豪宅（莊園），先佔用國有保護區土地再承租，且裡面疑有違建，他今天中午再度質疑，莊園豪宅建築「自己長高了」，裡面還有有疑似招待所的建築，內部高爾夫球場的小果嶺可能蓋在國有地保護區上；針對上述質疑，顏寬恒昨天回應是不實爆料指控，一切都是合法承租，今天針對質疑則尚無新的回應。

卓冠廷臉書發文指出，熱心民眾告訴他，莊園裡頭還有設於保護區的小果嶺，地下車庫與疑似招待所，他表示，顏寬恒的莊園豪宅，於2014年有二次施工的現象，「二次施工動的工程可大了，長胖不明顯，但一定有長高」，從民眾提供的照片來看，與當時取得建照許可的4層樓，完全不一樣，「不知道為什麼自己發育長高了」。

他還說，再從另一張民眾提供的照來看，莊園內還有類似招待所的建物，也就是他昨天曾經提到，完全查不到建照的房子（白色屋頂），另有一座建照上沒有的地下車庫，車庫入口設計非常隱密，看起來像是隱密的碉堡，一般人根本看不出來。

卓冠廷認為最有趣的發現是靠近大門還有一個小果嶺，依照空照圖，也佔到部分保護區國有地，他建議顏寬恒應該出來說分明，為何佔用國有地這麼多年？房子是不是有二次施工違建？是不是有未取得建照的違建物？

卓冠廷比對空照圖，認為有違章建築蓋在保護區土地上。（記者張瑞楨翻攝自卓冠廷臉書）

卓冠廷質疑顏寬恒的莊園豪宅，「自己發育長高了」。（記者張瑞楨翻攝自卓冠廷臉書）

卓冠廷質疑顏寬恒莊園豪宅「長高了」，且小果嶺疑蓋在保護區土地上。（記者張瑞楨翻攝自卓冠廷臉書）

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