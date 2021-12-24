呼巴掌、用腳猛踹大學生頭部 瑪莎3煞殺人未遂等罪起訴

瑪莎拉蒂「海神」3名惡煞之一張敦量。（資料照）

2021/12/24 12:08

〔記者張瑞楨／台中報導〕瑪莎拉蒂「海神」3名惡煞張敦量、李韋霖、陳勁豪，上月7日與開車的逢甲大學宋姓男大學生擦撞，李、陳架住宋生，彰化食品工廠小開張敦量先掌摑宋生巴掌，宋生倒地後，又用腳猛踹大學生頭部，宋生顱內出血一度命危，其母淚訴「台中治安怎麼了？」，引發輿論撻伐，台中地檢署火速偵結，認定張敦量下手之重，顯然有殺人犯意，依殺人未遂罪與強制罪起訴，至於助紂為虐的兩名共犯，則依傷害與強制罪起訴。

這起暴力事件，發生於上月7日凌晨，張敦量等三人駕駛海神瑪莎拉蒂豪車，於中市西屯區台灣大道，與駕駛福斯汽車、載著男女同學的宋姓大學生擦撞，張敦量與共犯李韋霖、陳勁豪，卻因此細故，差點將大學生打死。

3煞施暴時還叫來約8名壯漢助陣，不料，警方到場時，三煞宣稱是車禍互毆糾紛，警方全都相信，不但沒有依妨害秩序罪逮捕這群人，還將張敦量等三煞縱放，大學生母親後來向媒體哭訴「台中治安怎麼了？」，民眾同感悲傷，也讓中市警方形象跌到谷底，事隔多日再將3人傳喚，由台中地檢署聲請羈押獲准。

台中地檢署今天起訴此案，起訴書指出，「海神惡煞」張敦量等3人，與宋生擦撞後，張敦量持鋁棍，與李韋霖、陳勁豪下後，嚇逼宋生下車，宋生礙於3煞持有器械與威嚇等壓力而下車，張敦量先以手臂勒住宋生頸部，將宋生拉MASERATI（瑪莎拉蒂）豪車側邊察看車損，又將宋生帶到一旁的人行道，拉扯宋生頭髮、搧巴掌，將宋生推倒在地，李、陳2人則是架著宋生，讓張持續搧宋生巴掌。

這段期間，張敦量等人還向坐在宋生車內的男女學生恫嚇：「妳們打電話試試看」等語，阻止報警後，又大聲嚇逼男女學生下車，宋生被打得倒地後，張敦量雖明知以腳猛力頭部，並使頭部大力撞擊堅硬地面，會發生死亡結果，仍以腳持續猛力踹踢倒臥在地的宋生頭部，導致宋生全身多次受傷，頭骨破裂硬膜上出血、氣腦及顱骨底部閉鎖性骨折，緊急送醫救治，施以緊急開顱硬腦膜上出血移除手術，以及電子式顱內壓監測器置放手術，才倖免於難。

中檢指出，張敦量觸犯刑法的強制罪、殺人未遂罪，刑法第271條規定，殺人可處死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑，但未遂能減輕量刑，至於另外2人，則依強制罪與傷害罪起訴。

引發行車糾紛的瑪莎拉蒂。（資料照）

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