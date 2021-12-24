愛妻平安夜前夕負氣離家 中警1小時尋回助團圓

警察（圖右）1小時後幫邱男（圖左）找到愛妻（圖中）。（記者張瑞楨翻攝）

2021/12/24 11:27

〔記者張瑞楨／台中報導〕中市北區52歲邱姓男子，昨天（23日）傍晚心急如焚，衝進臺中市警二分局育才派出所，向值班員警林柏邨、許珈珈求助，他眼角泛淚哽咽說，46歲的賴姓妻子疑因孩子沉迷電玩，加上經濟因素而情緒低落，要求丈夫請假陪伴，他因身負家計重任仍照常工作，返家時竟發現愛妻負氣離家出走，員警分工合作調閱路口監視器，再用手機定位賴女位置，1小時就找為邱男找到愛妻，此事平安落幕。

兩名員警見邱男情緒激動，立即安撫他的情緒，詢問他妻子外貌、衣著及交通工具，許員也鍥而不捨的持續撥打賴女手機，打了數十通後終於接聽了，賴女接到許員電話情緒顯得十分低落，表示會自行返家，不願透漏人在何處，擔心賴女一人在外十分危險，邱男及員警透過電話輪番安撫，總算讓賴女透露人在「光華高工」附近。

員警分工合作，一邊調閱周遭路口監視器，並且以手機定位賴女位置，一邊趕緊開著巡邏車載著邱男至光華高工找尋愛妻，眼尖的林員在進化路與育隆街口，先見到一位樣貌與穿著都符合的女性，請邱男確認是妻子，眾人鬆一口氣。

賴女忍不住心中委屈頻頻拭淚，員警頻頻安撫「妳看妳先生嚇成這樣，有什麼事好好溝通一定會解決，有什麼需要我們也會協助」，總算讓賴女願意跟著丈夫和員警回到派出所，讓事件平安落幕。

分局長陳家銘表示，現代人工作與生活壓力大，如發現親友出現「異於平常的情緒低落、談及死亡、離開及在不尋常情況下說再見、長期面臨挫折、壓抑自己的情緒過久」等異常徵狀，可向社會局社工預約心理諮商預防悲劇發生，或請警方協助。

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