為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺中市

    愛妻平安夜前夕負氣離家 中警1小時尋回助團圓

    警察（圖右）1小時後幫邱男（圖左）找到愛妻（圖中）。（記者張瑞楨翻攝）

    警察（圖右）1小時後幫邱男（圖左）找到愛妻（圖中）。（記者張瑞楨翻攝）

    2021/12/24 11:27

    〔記者張瑞楨／台中報導〕中市北區52歲邱姓男子，昨天（23日）傍晚心急如焚，衝進臺中市警二分局育才派出所，向值班員警林柏邨、許珈珈求助，他眼角泛淚哽咽說，46歲的賴姓妻子疑因孩子沉迷電玩，加上經濟因素而情緒低落，要求丈夫請假陪伴，他因身負家計重任仍照常工作，返家時竟發現愛妻負氣離家出走，員警分工合作調閱路口監視器，再用手機定位賴女位置，1小時就找為邱男找到愛妻，此事平安落幕。

    兩名員警見邱男情緒激動，立即安撫他的情緒，詢問他妻子外貌、衣著及交通工具，許員也鍥而不捨的持續撥打賴女手機，打了數十通後終於接聽了，賴女接到許員電話情緒顯得十分低落，表示會自行返家，不願透漏人在何處，擔心賴女一人在外十分危險，邱男及員警透過電話輪番安撫，總算讓賴女透露人在「光華高工」附近。

    員警分工合作，一邊調閱周遭路口監視器，並且以手機定位賴女位置，一邊趕緊開著巡邏車載著邱男至光華高工找尋愛妻，眼尖的林員在進化路與育隆街口，先見到一位樣貌與穿著都符合的女性，請邱男確認是妻子，眾人鬆一口氣。

    賴女忍不住心中委屈頻頻拭淚，員警頻頻安撫「妳看妳先生嚇成這樣，有什麼事好好溝通一定會解決，有什麼需要我們也會協助」，總算讓賴女願意跟著丈夫和員警回到派出所，讓事件平安落幕。

    分局長陳家銘表示，現代人工作與生活壓力大，如發現親友出現「異於平常的情緒低落、談及死亡、離開及在不尋常情況下說再見、長期面臨挫折、壓抑自己的情緒過久」等異常徵狀，可向社會局社工預約心理諮商預防悲劇發生，或請警方協助。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    台中3歲童找媽媽負氣離家迷路 幸遇好心人報警平安歸
    2021/09/20 17:45

    台中3歲童找媽媽負氣離家迷路 幸遇好心人報警平安歸
    台中13歲國中生離家4天 警調上百支監視器傍晚傳好消息
    2020/09/02 22:26

    台中13歲國中生離家4天 警調上百支監視器傍晚傳好消息

    最狂紳士回歸 金士曼再創特務新高度
    與家人吵架負氣離家 嘉義少女北上苗栗找男友散心
    2019/09/10 11:03

    與家人吵架負氣離家 嘉義少女北上苗栗找男友散心
    負氣離家失聯13天 台北8旬老翁竟昏倒旗津沙灘
    2019/01/07 21:44

    負氣離家失聯13天 台北8旬老翁竟昏倒旗津沙灘

    蘇格登約你團圓夜一起「靠一杯」
    臺中市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播