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    保三總隊破獲大型製毒分裝工廠 斷黑幫金脈來源

    保三總隊破獲北臺灣大型製毒分裝工廠。（保三總隊提供）

    保三總隊破獲北臺灣大型製毒分裝工廠。（保三總隊提供）

    2021/12/24 10:51

    〔記者張軒哲／台中報導〕警政署保三總隊第一大隊針對黑幫結合毒品做為首要查緝目標，在歷經數月分析追查得知具天道盟背景通緝犯郭男與胞兄在新北市樹林區分裝新興毒品咖啡包、一粒眠毒梅片工廠牟取不法獲利，日前緝捕郭姓犯嫌兄弟檔到案，並於工廠當場起出大批製造毒品相關證物，全案經新北地方檢察署偵查於日前起訴。

    保三總隊第一大隊副大隊長陳建勳今日表示，35歲郭嫌因毒品通緝身分行蹤極為隱密，為求短時間牟取不法暴利，與38歲胞兄在樹林租設工廠並在1樓外觀以鐵工廠型態擺設作掩護，實則於2、3樓隱密從事大規模製造分裝毒品等犯行，刻意增加警方查緝之難度。郭嫌具有天道盟幫派背景，製毒技術亦從該集團成員習得，犯嫌所製毒品將運用幫派網路分層銷售於夜店、特種行業及社會特定族群及青少年學子群聚施用，對國人身心健康及社會治安危害重大。

    保三總隊共查獲二級毒品MMA（咖啡包）、三級毒品（喵喵）、一粒眠（毒梅片）成品共計6196公克）；MMA、卡西酮、硝甲西泮、芬納西泮、耐妥眠多種毒品粉末半成品5895公克、毒品混合原料184.69公斤，共計196.74公斤以及製毒、粉碎、攪拌、打錠、包裝機器12部。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    保三總隊破獲大批毒品分裝。（保三總隊提供）

    保三總隊破獲大批毒品分裝。（保三總隊提供）

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