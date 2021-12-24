大鵬國小校長恭迎盧秀燕視察 師生200人18度寒風中獻唱

盧秀燕視察大鵬國小冷氣安裝，師生列隊獻唱聖誕歌。（記者張瑞楨攝）

2021/12/24 10:39

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市長盧秀燕今天到西屯區大鵬國小視察冷氣安裝，大鵬國小校長呂孝修，率領師生在攝氏18度的風中，手持「謝謝燕子市長」等字牌，列隊獻唱耶誕歌，盧秀燕也顯得相當開心，一起唱起歌來，並分送學童禮物，她強調，中市國小學校冷氣安裝進度超前達標，且校方不用籌電費，中央與市府會補助。至於校方上述安排是否妥當，盧秀燕沒回應，校長呂孝修則說，這是晨光時間，讓小朋友多元發展，「校園活動全都是學習的一環」。

台中市政府教育局長楊振昇也不願回答是否妥當的問題，校長呂孝修則是不斷閃躲，她說，校園活動全都是都是學習的一環，是為了學習，讓孩子學到更全面的生活體驗，記者詢問她是否有拍馬屁疑慮？她雙手合什說「謝謝」。

盧秀燕今天在市府官員、當地議員與民間團體等人的陪同下，大陣仗視察大鵬國小冷氣安裝，亦即「清涼安心學習計畫」（完成班班有冷氣裝設作業），學生人數600多人的大鵬國小，也動員約200人（含羽毛球隊），將近三分之一的學生，列隊歡迎盧秀燕，當時氣溫約攝氏18度，天空陰暗，但沒有下雨。

在教師的帶領下，師生獻唱聖誕歌，另於學校二、三樓教室中，亦有學生列隊觀看，盧秀燕發現連二、三樓教室外都站了學童，也趕緊揮手致意，她也一起拿著麥克風，與學童一起合唱。

盧秀燕說，在中央補助、市府籌措財源，以及市議會通過預算等助力下，中市各校冷氣安裝進度，中市居全國之冠，且不需校方籌電費，中央與市府會補助。

盧秀燕離開學校時，記者提問，師生於上課時間，列隊歡迎獻唱，是否妥當？盧秀燕並未答覆，但一位台中市政府新聞局的女官員，顯得怒氣沖沖，質問記者「你是哪一家媒體？」。

盧秀燕發現2、3樓有學生，還舉手向學生打招呼。（記者張瑞楨攝）

校方大合照時，還準備「謝謝燕子市長」的字牌（圖左），由學童手持合影。（記者張瑞楨攝）

校長呂孝修（圖左）忙著引導市長盧秀燕與師生合照。（記者張瑞楨攝）

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