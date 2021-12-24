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    顏寬恒被指控租保護地蓋違建 台中市長盧秀燕這樣說

    卓冠廷質疑照片中的白色建築是違建。（記者張瑞楨翻攝自卓冠廷臉書）

    卓冠廷質疑照片中的白色建築是違建。（記者張瑞楨翻攝自卓冠廷臉書）

    2021/12/24 10:06

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市二選區立委補選國民黨候選人顏寬恒，被前台中市府新聞局長卓冠廷，質疑他位於沙鹿與龍井交界的豪宅（莊園），先佔用國有保護區土地，佔用超過6年後，再趁底價降低後，向國有財產署簽約，且莊園內可能私蓋違建，顏寬恒回應說，是不實爆料指控，這是合法承租，主管違建查報的是台中市政府，市長盧秀燕今天上午視察大鵬國小冷氣安裝時，以「校內不談政治」為由，迴避此一問題。

    卓冠廷昨天提出質疑，「佔用國有地好幾年到跳樓大拍賣才租」，且莊園裡面的違建疑似不只一件，他指出，顏家上述千坪莊園，從2014年12月佔用到2021年5月才正式簽約租下，是不折不扣的事實。2019年8月1日，國產署修改標租底價計算方式，因此這塊地的底價從78萬8800，降到23萬3280。2019年8月6日，顏家就透過友人申請標租，到2021年才得標簽約。

    他質疑，「貴的時候你拖好幾年都不租，可以省下50萬的時候，你一週內馬上要租」。難道合法與佔用間，就是50萬的距離嗎？

    卓冠廷另外質疑，顏家莊園裡的違建可能還不只一個，他希望顏寬恒可以把其中一棟白色房屋，是合法建物的證據（例如建築物使用執照等）拿出來。

    對於卓冠廷質疑，顏寬恒昨天回應說，是不實爆料指控，這是合法承租，只要有申請都有資格承租，至於分割土地、承租等，顏寬恒競選總部指出，顏寬恒住宅只有大門部份涉及國產署用地，已經合法承租。

    台中市長盧秀燕今天到大鵬國小，視察冷氣安裝時，對於記者詢問是否會了解或處理顏家莊園內疑似的違建，盧秀燕回應說，校內不談政治，隨即搭乘電梯離開。

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