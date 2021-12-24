作勢打女人挨告 男改名「含冤」還是被判刑

男子可能自認冤屈，改名為「含冤」，但台中地院法官不認為他「含冤」，判處拘役20日。（記者張瑞楨攝）

2021/12/24 05:38

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市一名男子於去年11月，不滿建設公司水泥車佔用道路灌漿施工，怒罵建設公司蔡姓女員工「妳那麼老哪叫小女生」等語，並握拳逼近蔡女，作勢毆打蔡女，檢方偵查起訴時，他否認指控，還可能自認委屈，改名叫做「含冤」，但台中地院法官不受「含冤」的新名字影響，也不認為這位「含冤」先生真的是「含冤」，依恐嚇危害安全罪判處拘役20日，可易科罰金2萬元與上訴。

判決書指出，上述男子於去年11月4日上午，不滿建設公司佔用馬路一半寬度灌漿施工，與指揮交通的蔡女起爭執，蔡女指控，對方先質問有無申請路權，之後辱罵「去死、去跳樓」、「妳怎麼那麼不要臉，你那麼老了，哪叫小女生」、「妳不懂法，妳法字都不會寫」，並一直朝她靠近，右手握拳舉高作勢要打人，工人趕緊制止對方。

檢方偵查與起訴後，可能甚感委屈，或自認冤屈，這名被告男子改名為「含冤」，台中地院審理時，「含冤」先生否認上述指控，他辯稱說，沒有對蔡女說「妳不懂法，妳法字都不會寫」等語，也沒有舉起右手握拳作勢打人，其律師則辯護說，這是兩人互相謾罵，「含冤」先生主觀上沒有公然侮辱犯意。

不過，法官勘查現場錄音，卻聽到「含冤」先生指責蔡女，「去死」、「妳身心害怕，妳去吃老鼠藥」，以及蔡女對旁人說「他就是一直要打我啊」，再加上另有工人作證說，「含冤」先生握拳舉手朝蔡女逼近，工人才上前保護蔡女，顯示「含冤」先生有恐嚇危害安全之舉，「含冤」先生的公然侮辱與恐嚇犯行，屬一行為觸犯數罪名，依刑法第55條規定，應從重以恐嚇危害安全罪處斷，據此判處拘役20日，可易科罰金2萬元，可上訴二審。

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