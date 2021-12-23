5公尺大雪人亮起來！豐原耶誕雪境樂園 假日整點還有彩蛋

豐原陽明市政大樓雪人繽紛點燈。（記者張軒哲攝）

2021/12/23 21:14

〔記者張軒哲／台中報導〕迎接耶誕佳節，打造台中市全市亮起來氛圍，水利局在豐原區陽明市政大樓周邊廣場點燈布置，打造5公尺高「大雪人」主燈，北國雪景風情結合豐原舊地名葫蘆墩等意象，成為網美打卡亮點。台中市長盧秀燕今晚參加點燈活動，歡迎民眾來參觀拍照，徜徉節慶熱鬧氣氛。

水利局說，疫情延燒，國人無法出國旅遊，尤其白雪暟暟的國家更是令人神醉心往的冬季旅遊勝地，因此這次節慶布置以「豐慶耶誕、雪境樂園」為主題，打造大雪人迎賓燈組，圍繞著立體迎賓小雪人與模擬雪景，更有雪景意象的豐原（Fengyuan）立體字，塑造耶誕雪白世界。

5公尺高大雪人矗立於陽明市政大樓廣場前，假日時每整點更有泡泡機噴放；100隻迎賓小雪人，布置區域鋪設雪綿造景，營造白色耶誕感，市政大樓周圍布設燈飾及光環境，融合耶誕元素，提升節慶氛圍。光環境展出期間為今晚至明年1月9日。

盧秀燕說，台中市各區都有燈會、燈節或燈展，前兩天山城石岡已亮燈，今天豐原及大里地區同時亮燈，還有包含台中火車站、豐原火車站、綠川、柳川、台中文學館、中興大學等。另外，元宵燈節中，中台灣最大的燈會也舉辦在台中，台中市精心在各處布燈，希望大家過好節、過好年。

台中市長盧秀燕（後排中）在豐原陽明市政大樓主持雪人點燈儀式。（記者張軒哲攝）

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