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    817招待所違建拆除進度緩慢 顏寬恒競總：該拆的都已破壞

    顏寬恒家族817招待所外牆與大門已拆除。（記者廖耀東攝）

    顏寬恒家族817招待所外牆與大門已拆除。（記者廖耀東攝）

    2021/12/23 19:53

    〔記者張軒哲／台中報導〕台中市第二選區立委補選國民黨候選人顏寬恒家族招待所違建，遭質疑拆除速度緩慢，未如期拆完。顏寬恒競選總部今晚指出，一切都依照法令規定處理，違建該拆的部分都已破壞，沒有復原可能，會持續全面拆除完畢。

    顏家位於南屯區的招待所戶外、室內共2218平方公尺（約670坪），台中市都發局說，違建人已收到違章建築認定通知書，限14日內自行拆除，也就是12月13日前要拆除完畢，除了合法申請使用執照的建物200平方公尺（約60坪）保留，其他違建包括合法建築物兩側的增建、臨近大同九街有加蓋一間小建物，共3處違建，違建總面積約500平方公尺（約150坪），均須拆除完畢。

    違建大門目前已拆除，正面外牆剩左右各一根大柱子，側面外牆則還在拆，都發局說，違建人自12月7日起開始自行拆除，都發局每天派員勘查，會依規持續追蹤、監督違建人將違建拆除完畢。

    民進黨候選人林靜儀今天說，台灣很多弱勢民眾多少會有一些增建，在法規上也是即報即拆，這些大家都能理解，但以顏家資產而言，還需要違建嗎？包括公保地裡面違建，或佔用到國有地，心態就很可議，請顏寬恒針對南屯817招待所的爭議說清楚，不要又推託是家人的，顏家是具有政治權力的，尤其在台中市，顏家有機會了解土地的使用方式與變更的可能。她也呼籲市長盧秀燕拿出職責，將顏家有爭議的土地劃分與地面建物狀況說分明。

    顏寬恒競選總部指出，南屯楓樹段違建部分，該拆的主結構包括屋頂已經破壞，不可能復原，就等待工班後續全面拆除完畢。

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