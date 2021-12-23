「虛擬電廠」放台中七期引安全疑慮 盧秀燕︰有評估過

台中市府供地，親家能源公司提供系統和設備的「智慧能源管理系統併網建構低碳生活城市」示範計畫今啟用。（記者廖耀東攝）

2021/12/23 16:58

〔記者廖耀東／台中報導〕台中市「智慧能源管理系統併網建構低碳生活城市」示範計畫於今天（23日）舉行開幕啟用典禮，計劃第一階段選定七期市府惠新停車場及市政大樓惠中樓示範，由親家能源公司提供1千多萬元的「能源管理系統及儲能設備」，以「虛擬電廠」概念，進行節能減碳示範計畫。其中一設備座落地點，選在人潮擁擠的七期的百貨公司旁，是否有安全疑慮？台中市長盧秀燕表示，「交通局有評估過！」

盧表示，儲能系統係為未來最佳之電力輔助服務裝置，可降低台中火力發電廠尖峰負載量，及降低24小時基載量，並緩衝再生能源發電間歇性及不可預測的供電，對電網造成的衝擊。

交通局局長葉昭甫指出，台中市一直以推動低碳城市發展爲政策目標，電動車數量成長速度十分驚人，市府在電動車電費上之支出逐年成長。本示範計畫應用儲能系統能量轉移之功能，將離峰電力轉至尖峰使用，同時降低電動車充電在尖峰對於電網之衝擊。世界各國應用案例很多：諸如美國儲能虛擬電廠設置、德國太陽能電池整合儲能系統全日供電等。

親家能源公司董事長張鈞豪表示，今年的513大停電事件，凸顯了我國電網的脆弱性。而在再生能源發電占比提高後，根據國外經驗，跳電、停電的頻率只會增加，不會減少。因此，透過分散式電源的架構設計與虛擬電廠的建置，可以分散供電風險，並透過數位化AI技術進行電力系統體檢，進而達到最佳電力管理與供電穩定。

今日啟用典禮儀式，由市長盧秀燕、交通局長葉昭甫、及廠商代表親家能源董事長張鈞豪共同主持，市議員、機關首長、地方里長及台電台中營業處均到場觀禮，期盼凝聚市民關注「能源管理及儲能」的相關議題！

台中市府供地，親家能源公司提供系統和設備的「智慧能源管理系統併網建構低碳生活城市」示範計畫今啟用。（記者廖耀東攝）

台中市府供地，親家能源公司提供系統和設備的「智慧能源管理系統併網建構低碳生活城市」示範計畫今啟用。（記者廖耀東攝）

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