為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺中市

    「虛擬電廠」放台中七期引安全疑慮 盧秀燕︰有評估過

    台中市府供地，親家能源公司提供系統和設備的「智慧能源管理系統併網建構低碳生活城市」示範計畫今啟用。（記者廖耀東攝）

    台中市府供地，親家能源公司提供系統和設備的「智慧能源管理系統併網建構低碳生活城市」示範計畫今啟用。（記者廖耀東攝）

    2021/12/23 16:58

    〔記者廖耀東／台中報導〕台中市「智慧能源管理系統併網建構低碳生活城市」示範計畫於今天（23日）舉行開幕啟用典禮，計劃第一階段選定七期市府惠新停車場及市政大樓惠中樓示範，由親家能源公司提供1千多萬元的「能源管理系統及儲能設備」，以「虛擬電廠」概念，進行節能減碳示範計畫。其中一設備座落地點，選在人潮擁擠的七期的百貨公司旁，是否有安全疑慮？台中市長盧秀燕表示，「交通局有評估過！」

    盧表示，儲能系統係為未來最佳之電力輔助服務裝置，可降低台中火力發電廠尖峰負載量，及降低24小時基載量，並緩衝再生能源發電間歇性及不可預測的供電，對電網造成的衝擊。

    交通局局長葉昭甫指出，台中市一直以推動低碳城市發展爲政策目標，電動車數量成長速度十分驚人，市府在電動車電費上之支出逐年成長。本示範計畫應用儲能系統能量轉移之功能，將離峰電力轉至尖峰使用，同時降低電動車充電在尖峰對於電網之衝擊。世界各國應用案例很多：諸如美國儲能虛擬電廠設置、德國太陽能電池整合儲能系統全日供電等。

    親家能源公司董事長張鈞豪表示，今年的513大停電事件，凸顯了我國電網的脆弱性。而在再生能源發電占比提高後，根據國外經驗，跳電、停電的頻率只會增加，不會減少。因此，透過分散式電源的架構設計與虛擬電廠的建置，可以分散供電風險，並透過數位化AI技術進行電力系統體檢，進而達到最佳電力管理與供電穩定。

    今日啟用典禮儀式，由市長盧秀燕、交通局長葉昭甫、及廠商代表親家能源董事長張鈞豪共同主持，市議員、機關首長、地方里長及台電台中營業處均到場觀禮，期盼凝聚市民關注「能源管理及儲能」的相關議題！

    台中市府供地，親家能源公司提供系統和設備的「智慧能源管理系統併網建構低碳生活城市」示範計畫今啟用。（記者廖耀東攝）

    台中市府供地，親家能源公司提供系統和設備的「智慧能源管理系統併網建構低碳生活城市」示範計畫今啟用。（記者廖耀東攝）

    台中市府供地，親家能源公司提供系統和設備的「智慧能源管理系統併網建構低碳生活城市」示範計畫今啟用。（記者廖耀東攝）

    台中市府供地，親家能源公司提供系統和設備的「智慧能源管理系統併網建構低碳生活城市」示範計畫今啟用。（記者廖耀東攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    打造低碳城市 成大、南市府、歐洲商會簽署合作備忘錄
    2021/12/21 20:55

    打造低碳城市 成大、南市府、歐洲商會簽署合作備忘錄
    打造綠色家園 台南低碳社區補助開跑
    2021/06/16 12:03

    打造綠色家園 台南低碳社區補助開跑

    腿短元兇！告別「馬鞍肉」煩惱
    環團點名市政府市議會兩大樓高耗能、需自我減碳要求
    2019/05/21 12:20

    環團點名市政府市議會兩大樓高耗能、需自我減碳要求
    中市發展低碳城市 華銀提供專案資金
    2018/07/25 06:00

    中市發展低碳城市 華銀提供專案資金

    長照體系的神助手 福斯商旅 T6.1 Kombi 福祉車
    臺中市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播