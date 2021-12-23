顏寬恒又被爆佔國有地蓋豪宅 國產署：今年5月標租、租期20年

卓冠廷質疑顏寬恒與家族豪宅，包括大門與車道都蓋在保護區內。（記者張瑞楨翻攝自卓冠廷臉書）

2021/12/23 17:26

〔記者蘇金鳳／台中報導〕對於前台中市新聞局長卓冠廷爆料顏寬恒住在龍井一間上千坪豪宅在保護地，國產署中區分署今天表示，該龍目井段水裡社小段地號為433之6，是顏家在2021年5月1日標租，租期至130年4月30日共20年，面積1160平方公尺，1年租金為11664元，依公告地價定租金，有更改就會調整。

至於是否有違建，中市都發局表示，此案依描述區域查無違建查報紀錄，後續將配合公所勘查釐清，若有違建情形將依規定程序查處，會再前往勘查。

國產署中區分署表示，顏家是在今年5月標租到台中市龍井區龍目井段水裡社小段，地號433之6，權利金為236688元，一年租金11664，皆依公告地價收取，租期為今年5月1日至130年4月30日，共20年。

國產署中區分署表示，該地是保護地，上面是否可有建物已在投標需知告知得標者，投標人保證於投標前已研析法令並向目的事業主管機關查詢是否符合土地使用管制、建築法規等，得標後應自行負責依國土計畫法、區域計畫法、都市計畫法、建築法 等相關法令規定使用標租不動產，不得因取得承租權而對抗政府的取締。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法