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    消波塊樂團量身打造 顏寬恒演唱競選歌曲「海線故鄉」

    顏寬恒演唱競選歌曲「海線故鄉」。（記者張軒哲攝）

    顏寬恒演唱競選歌曲「海線故鄉」。（記者張軒哲攝）

    2021/12/23 15:05

    〔記者張軒哲／台中報導〕台中第二選區立委補選明年1月9日投票，國民黨候選人顏寬恒今天於競選總部發表本次選舉競選歌曲，邀請沙鹿在地「消波塊樂團」量身打造競選歌曲「海線故鄉」，主打海線在地風情，顏寬恒親自錄音，展現好歌喉。

    消波塊樂團是由台中在地青年組成，2015成團至今已經6年，所有的歌曲都是以本土出發，來傳遞在地的理念給聽眾朋友，許多音樂祭活動都可以看到他們精彩的演出。顏寬恒表示，因為過去消波塊一直跟自己連結在一起，也是很多網路鄉民討論的話題，所以過去就很多網友建議可以邀請消波塊樂團來一起演出，日前剛好在活動場合遇到樂團團長KT，得知團長也住在沙鹿，因此向團長表達合作邀約。

    顏寬恒說，樂團也相當專業的快速完成詞曲創作和編曲並錄完DEMO，顏寬恒也非常喜歡歌曲的內容，同時自己也擔任演唱者，希望藉由這首歌曲，喚起大家對於故鄉的熱情和在地人的情感；同時消波塊樂團也將本首歌曲上傳YT頻道，讓所有熱愛音樂的朋友都可以點閱收聽。

    歌詞：

    聞到海風的味 那是我的家鄉

    親切的笑容 溫暖打招呼

    漸漸城市進步那同時

    人情味也淡淡薄去

    以前蜻蜓滿天飛

    現在見不到那景象

    舊厝前面天橋還在那

    回家玲瓏轉 不知轉去哪

    未來的道路我們鬥陣開

    守護這個阮作陣成長的故鄉

    我的心在那不曾離開

    那是我的故鄉我的家

    雖然很多不公及不義

    我也勇敢面對不曾驚慌

    我的心在那 不曾離開

    那是我的故鄉我的家

    有空一定要記得回來

    因為有我有你才強大

    顏寬恒（右）與消波塊樂團合影。（記者張軒哲攝）

    顏寬恒（右）與消波塊樂團合影。（記者張軒哲攝）

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