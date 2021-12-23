為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺中市

    中市霧峰山區遭人傾倒建築廢棄物 警人車俱獲

    霧峰警方查獲建廢傾倒的現行犯。（記者何宗翰翻攝）

    霧峰警方查獲建廢傾倒的現行犯。（記者何宗翰翻攝）

    2021/12/23 15:12

    〔記者何宗翰／台中報導〕台中市霧峰象鼻路旁空地近日遭人傾倒建築廢棄物，霧峰警方佈線多日，22日接獲線報，有嫌犯駕車正要前往傾倒，果然在霧峰區中正、光明路口查獲現行犯2人及車輛1輛，依廢棄物清理法移送。

    霧峰警局萬豐派出所22日接獲線報，在霧峰區發現可疑框式傾洩式小貨車，員警在中正、光明路口攔截車輛，車上有陳、許姓2名嫌疑犯，都是32歲，警方除了當場先行告發交通違規，並帶2嫌至傾倒建築廢棄物現場查證後，全案依法嚴辦。

    霧峰警分局長李建興表示，依廢棄物清理法規定，未領有廢棄物清除、處理許可文件，從事廢棄物貯存、清除、處理，或未依廢棄物清除、處理許可文件內容貯存、清除、處理廢棄物及地主提供土地堆置、回填，可依廢棄物清理法第46條規定，最重可處5年以下有期徒刑，並得併科1500萬元以下罰鍰，並依同法第9條規定扣留現場載運車輛。

    李建興呼籲，不肖業者千萬別心存僥倖任意棄置廢棄物，除面臨重大刑責，另涉有不法利得亦將遭加重裁處。民眾若發現周遭環境或土地上有疑似載運或棄置廢棄物時，請立即撥打0800-066666、04-23280380報案專線向環保局檢舉，共同打擊不法。

    霧峰警方查獲傾倒廢土案。（記者何宗翰翻攝）

    霧峰警方查獲傾倒廢土案。（記者何宗翰翻攝）

    霧峰象鼻路旁空地近日遭人傾倒建築廢棄物。（記者何宗翰翻攝）

    霧峰象鼻路旁空地近日遭人傾倒建築廢棄物。（記者何宗翰翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    鄰居嚇壞了！嘉市別墅拆一半停工 裝潢板吊半空中
    2021/10/25 13:25

    鄰居嚇壞了！嘉市別墅拆一半停工 裝潢板吊半空中
    誇張！彰化縣議員住家100公尺外空地 被傾倒廢土「跟人一樣高」
    2021/09/30 23:50

    誇張！彰化縣議員住家100公尺外空地 被傾倒廢土「跟人一樣高」

    中山北路都更翻新 二段街廓再現風華
    議員批中市農田水利會挖淤泥推放公地 要求市府開罰
    2021/04/13 10:12

    議員批中市農田水利會挖淤泥推放公地 要求市府開罰
    「喪家除外」詛咒式警語 南投滿山垃圾爆民怨
    2021/04/12 07:22

    「喪家除外」詛咒式警語 南投滿山垃圾爆民怨

    長照體系的神助手 福斯商旅 T6.1 Kombi 福祉車
    臺中市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播