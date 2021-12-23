中市霧峰山區遭人傾倒建築廢棄物 警人車俱獲

霧峰警方查獲建廢傾倒的現行犯。（記者何宗翰翻攝）

2021/12/23 15:12

〔記者何宗翰／台中報導〕台中市霧峰象鼻路旁空地近日遭人傾倒建築廢棄物，霧峰警方佈線多日，22日接獲線報，有嫌犯駕車正要前往傾倒，果然在霧峰區中正、光明路口查獲現行犯2人及車輛1輛，依廢棄物清理法移送。

霧峰警局萬豐派出所22日接獲線報，在霧峰區發現可疑框式傾洩式小貨車，員警在中正、光明路口攔截車輛，車上有陳、許姓2名嫌疑犯，都是32歲，警方除了當場先行告發交通違規，並帶2嫌至傾倒建築廢棄物現場查證後，全案依法嚴辦。

霧峰警分局長李建興表示，依廢棄物清理法規定，未領有廢棄物清除、處理許可文件，從事廢棄物貯存、清除、處理，或未依廢棄物清除、處理許可文件內容貯存、清除、處理廢棄物及地主提供土地堆置、回填，可依廢棄物清理法第46條規定，最重可處5年以下有期徒刑，並得併科1500萬元以下罰鍰，並依同法第9條規定扣留現場載運車輛。

李建興呼籲，不肖業者千萬別心存僥倖任意棄置廢棄物，除面臨重大刑責，另涉有不法利得亦將遭加重裁處。民眾若發現周遭環境或土地上有疑似載運或棄置廢棄物時，請立即撥打0800-066666、04-23280380報案專線向環保局檢舉，共同打擊不法。

霧峰警方查獲傾倒廢土案。（記者何宗翰翻攝）

霧峰象鼻路旁空地近日遭人傾倒建築廢棄物。（記者何宗翰翻攝）

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