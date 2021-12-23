私刑正義？懷疑女兒遭性侵想不開輕生 父討公道打死人被重判

台中地院認為李男等人無值得憫恕減刑之處，重判李男等人12年4月不等徒刑。（資料照）

2021/12/23 15:57

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市李姓男子的女兒在2017年輕生身亡，他懷疑主因是女兒被綽號「咖啡」的王姓男子等人，共同下藥迷昏性侵後拍攝影片威脅，雖無確切證據，他仍著手討回公道，2019年夥同朋友數人將王男、莊男囚禁後毆打逼供，王男慘被凌虐毆打致死，身上至少126處傷痕，莊男也被打得傷痕累累，台中地方法院認為李男等人犯行重大，依傷害致死、私行拘禁罪罪，重判林男徒刑12年4月，同夥共犯判處10年8月、8年6月不等徒刑，可上訴。

判決書指出，李男懷疑2017年11月死亡的女兒，輕生主因是被王男等人性侵害並拍影片威脅，他將自己的猜想告訴好友曾男（33歲），曾男找來蔡姓朋友（34歲）、綽號「空軍」的不詳男子等人，設局抓王男逼供。

李男等人在2019年7月28日，在中市一家汽車旅館找到王男，將王男帶到南投埔里一家汽車旅館拘禁逼供，王男宣稱可能是綽號「小天」的莊姓男子所為，眾人再將王男押到台中市下跪認錯，寫下道歉書後釋放（未起訴，非本案審理範圍）。

2019年8月8至9日，李男等人透過管道約莊男唱歌，莊男與胞弟赴約時，兩人被李男等人挾持，李男等人又趁王男外出剪頭髮時，將王男帶到埔里、彰化等地與莊男對質，逼問影片光碟的下落，但王、莊卻互相推諉，2人被曾男、蔡男等人持熱熔膠條、棍棒毆打與電擊，王男全身被打得遍佈傷痕，衍生橫紋肌溶解症、大範圍皮下組織及肌肉出血、小支氣管及肺泡嗆入胃內容物而死亡，其中，手部、額頭、背與臀部，以及雙腳至少119處棍棒傷，胸部等處7處電擊，蔡男等人將他於同年8月18日送至醫院，仍急救無效死亡，莊男也被打得遍體鱗傷。

李男等三人於台中地院審理時，辯稱是李男之女被性侵，想取回性侵害影片而有上述行為，是基於義憤、氣憤，應援用刑法第59條「顯可憫恕」減輕其刑，但法官認為，這些人下手之重，且又無確切證據可指王、莊有性侵害李男之女的犯行，3人卻猶認為自己行為正當，並飾詞全部或部分犯行，又沒有與王男家屬和解，並無真誠悔意，不適用刑法第59條減刑。

台中地院合議庭認為，李男不思以合法手段解決紛爭，僅因自己認定女兒之死與王男等人有關，即與曾男等人共謀本案，縝密計畫與分工私行拘禁王、莊，導致王男死亡的後果，依傷害致死、私行拘禁罪罪，判處林男徒刑12年4月，同夥曾男判處10年8月，蔡男判刑8年6月，可上訴。

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