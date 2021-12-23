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    立法院社福及衛環委員會 考察外埔綠能生態園區

    立法院社福及衛環委員會考察外埔綠能生態園區。（記者張軒哲攝）

    立法院社福及衛環委員會考察外埔綠能生態園區。（記者張軒哲攝）

    2021/12/23 14:09

    〔記者張軒哲／台中報導〕立法院社會福利及衛生環境委員會，23日至台中考察「台中市環保設施營運情形」，召集委員民進黨立委莊競程表示，這次的公投結果，顯示民眾對於能源轉型的關注，而綠能發電、垃圾減量的問題，更是大台中地區未來的發展關鍵，希望透過這次的考察，促進中央與地方更緊密的合作。

    立院衛環委員會為了解「台中市環保設施營運情形」，今日前往外埔區「外埔綠能生態園區」，以及北屯區「寶之林廢家具再生中心」2處地點考察，包括召委莊競程、環保署長張子敬、農委會農糧署副署長蘇茂祥、經濟部能源局組長陳崇憲、台中市府副市長陳子敬、環保局副局長陳政良等人參加。

    莊競程表示，外埔綠能生態園區為林佳龍前市長任內推動興建，將原本已經荒廢的堆肥廠，轉型成台灣首座廚餘生質能源廠，堪稱全國典範；另外，林市長任內積極向中央爭取補助，目前環保署支持外埔園區相關廚餘經費計1億餘元，包含廚餘桶及廚餘清運車輛等集運設備、沼渣液資源化田間試驗計畫等。

    外埔綠能生態園區也是全國最大廚餘厭氧發電廠。近年因氣候變遷造成環境惡化，發展低碳循環經濟逐漸成為國際趨勢，生質能源兼具廢棄物處理、減碳、循環經濟等功能，莊競程希望環保署、農委會及能源局更應積極輔導業者，以提高售電費率、碳權獎勵及協助多元利用方案等，吸引產業投資綠能。

    張子敬指出，發展綠色能源，推動廚餘能源化、資源化，讓廚餘不是廢棄物，可以發電、做成堆肥肥料，需要中央、地方更多合作。

    環保署指出，目前國內廚餘回收後再利用方式，養豬占46%，堆肥及生質能源廠佔54%；近年該署為了提升廚餘回收後之去化量能，投入經費補助各地設置廚餘破碎脫水、高效堆肥設施、既有堆肥場效能提升及集運車輛等。

    台中市政府環保局指出，外埔綠能生態園區第一期設計處理量能為80公噸/日，目前平均工作天進料量從56.71公噸/日逐步提升至100公噸/日以上，成效良好。第二期預計於2024年開始營運，未來處理量可達5萬4000公噸/年。

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