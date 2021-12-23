中市明年編逾千萬元出國考察預算遭質疑 議員促全刪

中市民進黨市議員周永鴻質疑中市府明年編1720萬出國考察預算是綁樁，將全數刪。（記者蘇金鳳攝）

2021/12/23 14:56

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市議會明天將進行2022台中市政府總預算二讀會的討論，民進黨市議員周永鴻質疑盧市府執政3年對市政沒有具體願景，根本看不到出國考察的成效，但中市府明年卻又編列高達1720萬元出國考察預算，除了痛批國際上疫情還是嚴峻情況下，市府竟還編出國考察預算，更質疑是出國考察還是綁樁旅遊，他要求中市府出國預算應該先全部刪除。

市府表示，各局處出國預算均依法編列，依據市府因公出國工作計畫的作業流程及業務分工，各機關於每年年初提送次一年度因公出國計畫，經核定後列入年度概算並完成法定預算程序後始得辦理。今年因新冠肺炎疫情未出國，明年預算是依法採預先編列。

市議員周永鴻表示，出國考察的目的應該是借鏡他山之石，讓國外好的政策願景強化施政藍圖。但從盧市府3年來的執政成果看來，出國考察沒有啟發盧秀燕和執政團隊，反而更像是藉考察之名行旅遊之實。

周永鴻指出，以2020年市府歐洲考察行為例，盧秀燕到英國考察可容納9萬人的倫敦溫布利足球場，還在臉書發文說要作為台中巨蛋的參考。但台中巨蛋僅可容納1萬5000人，足球園區也僅可容納6000人；足球園區還因盧市長惡搞被迫重新提案。

周永鴻批評，盧市府編列出國考察預算看不出考察目標和預期成效。就像盧秀燕反三接也反中火更換燃氣機組，那環保局連續2年編列破百萬元到國外考察究竟為何？環保局原本今年用環保基金編列168萬多元要讓里長去丹麥考察，因疫情無法成行，明年又編列120多萬要讓台中市空污委員和技術諮詢小組委員去日本，但考察目標、出訪人員和出訪地點都不明，有假考察真旅遊之嫌。

周永鴻質疑，中捷至今仍處於大幅虧損狀態，路網規劃進度也進度緩慢，但交通局公捷處和中捷公司2個單位原本今年各自到日本東京和香港考察地鐵，明年2單位又分別編列29萬2千元到韓國首爾和15萬3千元到柏林參訪，看不出2個單位考察到底要為台中捷運系統規劃什麼樣的願景？

尤其是目前國際疫情還是一樣嚴峻，明年能否出國還未可知，他不明白市府編此筆出國考察預算要幹什麼？

周永鴻強力要求各局處1720萬元出國預算應該全數刪除，不讓盧市府的出國預算淪為旅遊基金。

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