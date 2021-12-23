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    NCC主委拿王力宏類比「議顏堂」 顏寬恒批不倫不類

    顏寬恒（右）至沙鹿市場拜票。（記者張軒哲攝）

    顏寬恒（右）至沙鹿市場拜票。（記者張軒哲攝）

    2021/12/23 12:27

    〔記者張軒哲／台中報導〕台中第二選區立委補選明年1月9日投票，選戰白熱化，藍營候選人顏寬恒屢次痛批7個政論節目幾乎每天攻擊他與家族成員，向通訊傳播委員會（NCC）檢舉。NCC主委陳耀祥指稱，藝人王力宏近日也占據版面。對此，顏寬恒今日痛批這樣比喻不倫不類，NCC根本就是不想處理政論節目攻擊他的議題，不想給社會大眾交代。

    媒體詢問，陳耀祥22日在立法院被質詢，被問及顏寬恒檢舉媒體違反比例原則。陳耀祥指稱，像最近某藝人婚姻事件也佔滿媒體版面，NCC原則上不會介入新聞選材。

    顏寬恒今日受訪痛批，這種比喻真的是不倫不類，王力宏有被連續攻擊40天嗎？有被無中生有或造謠抹黑嗎？陳耀祥要把他的案子比擬成王力宏，那是不是NCC也就是促轉會，那陳耀祥就是張天欽，要做這樣子的影射跟不恰當比喻，那是否以後都比照辦理，就是顏色對了就好，沒有什麼公不公正，也沒有什麼中不中立問題。

    顏寬恒表示，公共議題跟私人領域放在一起談很不恰當，要如何談的清楚，這也不是任何人說的算，他沒有辦法回答，硬要將中二選區補選扯上王力宏婚姻的議題，陳耀祥這樣的隱喻到底要幹什麼？

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