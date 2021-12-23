顏寬恒贈車給肇逃案受害者 林靜儀：利用別人的不幸達到政治目的

林靜儀到大肚自強早市拜票。（記者何宗翰攝）

2021/12/23 11:33

〔記者何宗翰／台中報導〕高雄80多歲的白先生10年前遭前立委陳柏惟肇逃撞傷，台中二選區立委補選候選人顏寬恒送了一台代步車給白先生，起初遭拒，22日顏在臉書PO文表示「終於接受。」對手林靜儀聞言表示，「顏寬恒有很多的案子都講不清楚，卻有時間到高雄去打擾一位跟選舉無關的老人家，消費陳年舊案。」

「政治人物其實要有一個比較善良跟替人著想的心。」林靜儀表示，顏寬恒之前在講空汙議題的時候，消費肺癌的患者跟家屬，現在又去高雄打擾一個跟這次選舉無關的老人家，「到底是真心關心人家，還是其實在利用別人的傷口，利用別人的不幸，來達到自己政治上面的目的，要非常謹慎拿捏。」

對於顏家又被爆出在沙鹿疑似有豪宅違建，林靜儀表示，希望顏寬恒出來講清楚，不要又推給家人，他跟他的家人都有政治上的權力，有機會了解特定土地的使用及變更可能，不能一推就說跟他無關。也拜託盧秀燕市長，既然大家認為有爭議，身為主管機關，應出面說明土地劃分跟地面建物的狀況。

林靜儀說，盧市長對817公保地違建拆除進度的態度，大家都看得很清楚，現在沙鹿的違建，甚至包含監票員的部分，現在全台爭議這麼大，選民對於投票動作能不能被確保公平的對待，有這麼大的疑慮，盧市長到現在還是不願意回應，「我想，朱立倫主席的指示大概很清楚，盧市長的表現大概也很清楚的告訴大家，她已經在配合了吧？」

林靜儀今早和團隊、志工夥伴，在陳世凱議員服務處主任陳玉華陪同下，前往大肚自強早市和攤商、早起採買的民眾問好、拜票，許多鄉親注意到林靜儀「燒聲」，因為天氣微涼手冰冷，紛紛叮嚀她要穿暖、多休息，不少民眾主動上前握手、合照，為林靜儀加油打氣。

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