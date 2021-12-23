中市抽驗營養午餐食材 農藥殘留不合格率3％

把關學童午餐安全，中市加強食材檢驗。（農業局提供）

2021/12/23 00:14

〔記者歐素美／台中報導〕為把關學童營養午餐食材安全，台中市農業局除執行學童營養午餐食材農藥殘留抽檢，加強田間及集貨場抽檢力道，搭配果菜批發市場質譜儀快篩及市府衛生局對市售農產品農藥殘留查驗，層層把關，攔截不合格農產品，今年截至12月20日共抽驗335件，其中10件不合格，不合格率3%，10件中有9件來自雲林、屏東及嘉義，已移案該管轄縣市政府續辦；台中市1件，則裁罰2萬5000元。

農業局表示，市府不定期至學校自立廚房、供應商、團膳作業場所、截切場等執行學校營養午餐食材抽檢；為落實源頭把關，並加強田間及集貨場蔬果抽檢，抽檢目標件數共1000件，為全國最多，除當期作物，更加強連續採收作物及高風險作物的抽檢，今年截至12月20日已抽驗981件，不合格數41件，不合格率4.2%，其中29件來自外縣市，已移案該管轄縣市政府裁處，台中市12件均已依法辦理或裁罰。

市府另輔導果菜批發市場導入質譜儀快篩，快速攔截農藥殘留不合格農產品，予以銷毀，並成立監控小組，即時監督每日質譜儀檢驗結果，防止不合格產品流入市面，目前市府已編列111年度預算，未來將再導入一台質譜快篩儀，全面提升果菜市場抽驗率，彰顯為農產品把關的決心。

針對學校午餐食材不合格名單，市府教育局後續會依規定辦理輔導措施，農業局也會辦理農民追蹤輔導及講習，導正生產者用藥習慣，呼籲農友於栽種蔬果施用農藥，應遵守農藥管理規定，並提醒販售業者應要求賣方提供完整產品交易憑證並保留，以利後續追查不合格產品來源，為食品安全及市民健康做把關。

為把關學童營養午餐食材安全，台中市農業局加強田間及集貨場蔬果抽檢。（農業局提供）

農業局攔截不合格農產品，確保市民食用安全。（農業局提供）

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