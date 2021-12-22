減少年節車禍 兄弟會募集25萬捐警爆閃燈

順仁兄弟會捐贈警方70組太陽能LED爆閃警示燈，盼交通警示，平安無事，降低發生車禍事故。（記者蔡淑媛攝）

2021/12/22 21:13

〔記者蔡淑媛／台中報導〕年節將至，交通事故恐增加！台中市「順仁兄弟會」捐贈警方70組太陽能LED爆閃警示燈，盼「交通警示，平安無事」降低發生車禍事故，台中市警察局副局長鄧學鑫代表受贈，鄧學鑫表示，將會善用兄弟會愛心，警示燈安置在彎道，燈光昏暗及車速快等易肇事路段，遠遠地提醒用路人小心駕駛，達到警示嚇阻效果，扮演起夜間守護者的角色。

賴順仁說，交通事故釀成的不幸，不只是個人遺憾，有可能造成整個家庭及社會沈重負擔，兄弟會募集25萬捐贈爆閃警示燈，藉由警示燈閃爍紅藍燈光，有如警方攔檢，能讓用路人慢下車速，注意行車安全，兄弟會員也說，平常夜間開車遠遠就看到路口的紅藍閃燈，真會以為是攔檢，不自覺的就踩煞車。

順仁兄弟會會長廖秀堂表示，今年捐贈警示燈給市警局第五分局、烏日警分局及太平警分局，因近年來該轄區內新重劃區完成，將設置警示燈在易肇事路段，降低交通事故發生並提醒駕駛人注意，以太陽能光電板供電的LED紅藍爆閃警示燈，入夜後即自動點亮閃燈，使駕駛人能在遠處察覺，放慢行車速度並注意路口狀況，降低交通事故發生。

順仁兄弟會成立16年，由議員賴順仁議員所發起成立，成員來自各行各業，他們在拼事業、顧家庭的同時，不忘付出回饋社會，近年來，捐贈200多組爆閃警示燈、救命神器AED，以及贈送貧童近600個書包當新年禮物。

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