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    台中霧峰光復新村添新景點 原流新創聚落開幕

    以原住民文化特色興建的「原流新創聚落」，今天在霧峰光復新村盛大開幕。（記者陳建志攝）

    以原住民文化特色興建的「原流新創聚落」，今天在霧峰光復新村盛大開幕。（記者陳建志攝）

    2021/12/22 20:51

    〔記者陳建志／台中報導〕以原住民文化特色興建的「原流新創聚落」，今天在台中市霧峰光復新村盛大開幕，聚落內規劃藝術展覽、文學創作、生活選物、光雕餐桌及戶外藝術空間營造等空間，並規劃各式課程及美學展覽，歡迎喜歡原住民文化，還有喜愛美食、親子等族群前來，藉由實地探索，更了解原住民的深度文化。

    霧峰光復新村現在有文創產業發展、青年創業基地，這次以原住民文化為特色，設立原流新創聚落，今天正式開幕，包括行政院原民會主委夷將‧拔路兒、台中市政府原民會主委林益陸、台南市政府原民會主委白惠蘭、行政院原民會經發處長宋麗茹、立委孔文吉、台中市議員朱元宏、黃仁、林榮進、蘇柏興、林碧秀、台南市議員谷慕‧哈就、屏東泰武鄉長邱登興等人均到場。

    市府原民會指出，聚落內建置銷售及展示平台，導入企業育成、商品研發、包裝設計等機制，讓民眾在台中市區擁有一處體驗原住民族文化、生活、創意、藝術、美食及伴手禮採購的場域，並結合在地特色生態旅行，打造台中原住民族產品通路據點，提升原住民商業經營，帶動經濟價值。

    市府原民會感謝中央原住民族委員會連續3年補助支持台中市原住民族產業創新價值計畫，期望透過部落產業輔導、原民見學體驗扶植原民產業，以「前店、後場」的模式打造「光復新村原流新創聚落」。

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