何敏誠跑錯棚 中市議會民進黨團總召人選12/28再協調

民進黨明年中市黨團總召，黨團總召謝明源今協調未成，28日再協調，若未成則30日投票。（記者蘇金鳳攝）

2021/12/22 18:32

〔記者蘇金鳳／台中報導〕民進黨明年的台中市黨團總召有何敏誠、江肇國、王立任3人角逐，黨團總召謝明源今天邀請3人角逐在黨團協調，由於何敏誠跑錯地方，被議長張清照「攔胡」邀請一起吃便當，而到場的江肇國及王立任兩人都很堅定表示要為黨服務，因此謝明源表示，28日再協調，若協調不成30日投票。

由於明年是選舉年，民進黨各派系爭取黨團總召的力道比以往為強，中市議會黨團就派出正國會的江肇國、新系則派出王立任，還有一位是要退休的何敏誠。

黨團總召謝明源今天邀請3人進行協調，但是何敏誠卻未出席，何敏誠表示，他以為是政黨協商總預算，在大會宣佈散會跑去議長室，結果被議長張清照留下來吃便當、聊天，就未出席，但是28日協調會一定會出席。

何敏誠表示，選舉一到，派系對立就嚴重，他認為王立任及江肇國與他3人可以好好談，大家都很熟，不是不能溝通，大夥兒理念都一致，他對於派系後面的大老下指導棋很不以為然，若是市議會黨團也就算了，但若非在黨團還要在在背後下指導棋，就覺得不宜，若最後非要投票，他覺得很不值，他可能會投自己或者是投廢票。

江肇國表示，他跟王立任兩人都想為黨團服務，尤其是明年是選舉年，都想幫民進黨的市長候選人對盧秀燕市府團隊做有力的監督 ，為民進黨打好明年的選戰。

王立任表示，今天何敏誠未來，黨團總召謝明源表示28日再協調，他跟江肇國都有心為黨團服務，會以協調為原則，若要投票，也會尊重投票結果。

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