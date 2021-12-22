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    立委楊瓊瓔服務處飄耶誕風 拍照打卡送玩偶

    立委楊瓊瓔在大雅服務處擺放別具特色的耶誕樹，民眾拍照打卡還可獲贈限量小玩偶。（記者歐素美攝）

    立委楊瓊瓔在大雅服務處擺放別具特色的耶誕樹，民眾拍照打卡還可獲贈限量小玩偶。（記者歐素美攝）

    2021/12/22 15:05

    〔記者歐素美／台中報導〕耶誕節將近，立委楊瓊瓔服務處特地在騎樓布置2公尺高的木製DIY耶誕樹，邀請民眾前來打卡送玩偶，除了陳情、泡茶聊天外，許多民眾也被這棵頗具特色的耶誕樹吸引而來，拍照留念；楊瓊瓔表示，即日起至耶誕節到服務處拍照打卡，即可獲贈限量小玩偶。

    楊瓊瓔表示，矗立在大雅服務處騎樓的耶誕樹高2公尺，不但為平常單調的街景增添色彩，往來民眾也能提前感受到耶誕節的腳步，這棵耶誕樹將在服務處騎樓展示兩星期左右。

    這棵耶誕樹是由后里「木匠兄妹」木工房設計打造，採用紐西蘭松木餘料，經過精準計算與裁切，以每5公分遞減的寬度往上，使用了86片木條，以下重上輕的設計，讓整棵樹的重心在下面，加重整棵樹的重量，讓耶誕樹擺在戶外時不易因風大而傾倒，此外，還可依擺放的空間高度大小，調整木條多寡進而讓耶誕樹變大變小，方便在不同的空間擺放使用，兼顧永續與環保的概念。

    楊瓊瓔說，耶誕樹由寬而窄、漸漸往上，象徵節節高升，期許身邊親朋好友都能節節向上、年年成長，心想事成，也為台灣祈福，祝願新的一年大家幸福美好。

    為讓鄉親提前感受到熱鬧、溫馨又歡樂的年節氣氛，楊瓊瓔表示，即日起到耶誕節當天，只要到服務處（大雅區學府路405號）和耶誕佈置拍照打卡並上傳臉書，即可獲得限量小玩偶。

    立委楊瓊瓔在大雅服務處豎立耶誕樹，連小朋友也被吸引前來觀賞。（記者歐素美攝）

    立委楊瓊瓔在大雅服務處豎立耶誕樹，連小朋友也被吸引前來觀賞。（記者歐素美攝）

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