藍綠為立委補選監票爆爭執 台中市議長宣布散會

民進黨批國民黨黑箱作業。（記者蘇金鳳攝）

2021/12/22 13:05

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中二選舉選情在公投後加熱，台中市議會今天召開大會，民進黨市議員痛批，中二選區258個票所，候選人只能分配104個票所進行監票，其他154個無法監票，認為國民黨會黑箱作業，並高喊國民黨執政特權，眾人更舉「黑箱作業」的手板；國民黨黨團則反批，一切都是中選會規定，「民進黨耍特權，林靜儀要特權」，現場陷入混亂，議長張清照宣佈散會。

民政局長吳世瑋解釋，是依照中選會決議258個投開票所設監察員2人，因為有5個候選人，因此258個投開票所，每人分配104個票所進行監票，截至11月26日推薦截止日，僅3個政黨推薦，其餘2名候選人未推薦相關人員。其中，國民黨推薦104人，民進黨推薦104人，台灣股票黨推薦95人，其他兩人未推薦，推薦重疊超額投開票所監察員計有9所，未推薦的部份，則由各區公所選務作業中心自行遴派，名册再送台中市選委會備查，一切依法。

吳世瑋表示，按中央選舉委員會10月28日第10屆立法委員台中市第2選舉區缺額補選選務工作協調會決議，參酌補選實務，並配合防疫工作需要，此次補選設置258所投開票所，每一投票所配置主任管理員及主任監察員各1人、管理員7人（含防疫人員2人）、監察員2人、警衛人員1人。

台中市議會今天召開大會，民進黨市議會黨團為中二選區258個票所，民進黨只能在104所設監察員表示質疑。

民進黨市議員周永鴻表示，根據選罷法的規定，至少要派2位選監人員，並非上限，民政局應該要向中選會反映，要再增加選監人員，否則市選會主委黃崇典是「你的人」，民政局長也是市府的人，民進黨怎能相信？

民進黨市議員王立任便強調，5個候選人各分配104個投開票所，但有兩個不派，有一個分派不足額，就應知會想要在其他104個投開票所設選監人員的候選人來增派，而非由區公所來指派。

吳世瑋馬上澄清，5個候選人名單交出來時，時間已很緊迫，無法一一知會候選人，而且要由哪一位候選人來派，將會有爭議，因此一切依中選會決議的作業要點來處理。

國民黨劉士州則建議民政局把中選會的公文交出來給市議員看，也建議民進黨給總統蔡英文建議，要中選會改規定，不要讓地方承受違反中央規定。

此時，民進黨衝上議事台高舉「國民黨黑箱作業」手板，也高喊要公平分配。

國民黨市議員楊正中及李中等多人也衝上台反制，高喊民進黨違反中選會規定、林靜儀要特權，黨團也拿著「民進黨要特權」「依法行政公平不偏袒」手板。眼見現場混亂，議長張清照宣佈散會。

國民黨反批民進黨要特權。（記者蘇金鳳攝）

國民黨反批林靜儀要特權。（記者蘇金鳳攝）

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