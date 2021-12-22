生產無許可「Made in Taiwan」醫療口罩 中配與子被起訴

台中地檢署今天將中國籍姚女起訴。（記者王冠仁翻攝）

2021/12/22 12:19

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市姚姓中國籍配偶，今年5月間台灣疫情三級警戒之際，她認為製造口罩有利可圖，遂與兩名台灣業者合作，用「Made in Taiwan」、「MD」的雙鋼印模具，在中市潭子區生產沒有衛生福利部許可的醫療級口罩，今年8、9月被台中市警局刑事警察大隊查獲47萬餘片，市價超過200萬元，涉案的姚女與兒子都否認犯行，辯稱自己只是賣製造口罩機器與布料，台中地檢署不採信辯詞，依違反醫療器材管理法起訴姚姓母子與兩名業者共4人。

起訴書指出，44歲中國籍姚女的兒子，有考照製造機器維修等技術，姚女今年5月認為口罩買賣製造有利可圖，與陳姓、廖姓兩名業者合作，用「Made in Taiwan」、「MD」鋼印在潭子區租工廠，生產未經許可的醫療用口罩，成品放置於大安等4處倉庫內。

台中市刑警大隊與刑事警察局今年8月、9月兩度搜索，查獲47萬餘片口罩，但沒有掌握流入市面的證據，警方將口罩送請台中市食藥處檢驗，認定口罩標示「細菌過濾效率」、「壓差」，屬於醫療口罩，姚女卻沒有衛福部核准。

姚姓母子全都否認涉案，辯稱僅販賣口罩製造機器，以及口罩用的布料，但兩名台灣業者卻都承認，台中地檢署不採信這對母子辯詞，依違反醫療器材管理法起訴4人。

警方查扣的口罩。（記者王冠仁翻攝）

警方查獲的「Made in Taiwan」模具。（記者王冠仁翻攝）

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