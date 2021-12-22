原來是同鄉！失意男他鄉遇故知 中警「Men's Talk」解危機

所長吳政和（右）與葛男在優美風景中「Men's Talk」。（記者張瑞楨翻攝）

2021/12/22 11:00

〔記者張瑞楨／台中報導〕原來是同鄉！中市40歲葛姓男子酒後心情不佳，前天（20日）晚間與同居人到台中公園散心，不料，女方去上廁所，出來遍尋不著葛男而報警，台中市警局二分局台中公園派出所長吳政和、警員李宓璇、余珮毓及高銘宏於公園內搜尋，在日月湖邊見他心事重重的望向湖面，員警迅速上前將他拉離湖畔，原來他因受傷而不能工作，目前失業中，辜負父母親期望，萌生不好的念頭，警方在冬夜寒冷的湖畔邊與他促膝長談，終於讓他釋懷，願意面對困境繼續往前。

警方當時先確認葛男身分，見他有不好的念頭，員警在冬夜寒冷的湖畔邊與他促膝長談，員警一番勸說後，葛男才同意離開湖畔邊，但仍然不願意回家，他還強調，想留下來看日月湖畔的夜景，此時所長吳政和提議，「不如我們席地而坐來聊天」。

員警就坐在湖岸旁的草皮上聽葛男傾吐心事，一聊之下才發現，所長與葛男都是台東人，利用這層地緣關係拉近彼此距離，2人展開「Men's Talk」。

原來讓葛男情緒低落的原因，他原本是從事工地建築工作，卻因腰骨受傷無法繼續從事勞動工作，目前仍在待業中，辜負了父母對他的期望，再加上喝了酒與同居人吵架，種種負面因素作祟起了不好的念頭，但經過與所長的「Men's Talk」後，讓葛男覺得他鄉遇故知，心情也豁然開朗，還表示想要跟所長留念合照。

葛男也很感謝現場員警及時幫忙，鼓勵他活著就有希望，工作慢慢再找就好，讓他感受到員警給予的溫暖，自己也不會再有做傻事的念頭，會勇敢面對困境挑戰。

分局長陳家銘肯定員警發揮同理心，熱心積極為民服務，讓民眾感受警察的專業與用心，並呼籲自己或親友若有情緒低落情形或疑似憂鬱傾向，應儘快至相關醫療機構或善用社會資源求助。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

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歷經一番「Men's Talk」長談，葛男（左）終於釋懷。（記者張瑞楨翻攝）

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