綠營質疑監察員不足 顏寬恒：我們才擔心政府做手腳

顏寬恒至烏日三民市場掃街拜票。（記者歐素美攝）

2021/12/22 10:42

〔記者歐素美／台中報導〕台中市第二選區立委候選人顏寬恒今天上午至烏日三民市場掃街拜票，針對綠營擔心立委補選監察員不足，質疑選舉公平性，最近網路並流傳有人要在選票上做手腳，甚至有人在接受動手腳的特訓；顏寬恒對此回應指出，綠營的指控是在質疑中央選委會的決定，要對手林靜儀應去向蔡英文總統哭訴，並指出，其他四位候選人才擔心被政府做手腳，針對網路流傳賭盤等歪風，要求檢調積極介入調查，並呼籲選民一起來監票。

台中市第二選區立委補選共有258個投開票所，綠營指出，參選人只分配到104個監察員名額，有154個票所屆時將無法派人監票，質疑選舉公平性。最近網路並流傳市府安排308個自己人，質疑有作手嫌疑。

顏寬恒對此回應指出，候選人應該要提的是政見、對地方的願景及未來的建設，她（指對手林靜儀）到現在還是這麼的不認真，去質疑中選會的監票人員，中選會是依照中央選舉委員會主委李進勇等開會結果辦理，「不就是在質疑中央、質疑民進黨嗎？候選人應該跟蔡英文總統哭訴，希望蔡介入然後指揮李進勇來符合她的要求，中選會的規定，我們所有其他候選人都是一介平民，我們只能遵照辦理。

顏寬恒說，候選人依相關規定，有多少員額就派多少監察員，「對手的質疑是否是質疑所有選監人員，包括警察，等於這些人都是犯罪嫌疑人，是這個道理嗎？」

另最近LINE群組流傳，有人「請民進黨中二選區黨部派員監督中二選區開票跟票匱檢查，因為聽說有人會在票上動手腳，還有人在接受動手腳的特訓喔，而且賭盤也是有開二種不同的賭局，由境外操控，他們故意放出五五波的差距吸取那些想借局來贏錢的人替他們催票」。

顏寬恒對此呼籲政府應積極介入調查及遏止這種選舉歪風，如果有這種賭盤，檢調機關應積極的介入，另外相對的其他四位候選人都很擔心選舉被做手腳，「我們擔心的是政府做手腳」，擔心的是這些能夠影響中選會的有權力的人做手腳，呼籲選民幫忙監票。

針對中二選區立委補選監察人員爭議，顏寬恒表示，我們其他四位候選人才擔心政府做手腳。（記者歐素美攝）

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