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    台中市民今年首次可搭捷運看晚會 中捷延長收班到元旦凌晨2點

    台中市民今年首次可搭捷運看晚會，因應人潮，中捷公司延長營運到元旦凌晨2點（記者蘇金鳳攝）

    台中市民今年首次可搭捷運看晚會，因應人潮，中捷公司延長營運到元旦凌晨2點（記者蘇金鳳攝）

    2021/12/22 08:49

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕再過一週就跨年，台中市將在中央公園舉辦跨年，台中人將首次可像台北人搭捷運參加跨年晚會，中捷公司為因應「第一次」，12月31日的營運將延長至元月1日的凌晨2點，班距也是首次晚上短於白天，不但31日下午4點至晚上12點班距縮短為8分鐘，元月1日的凌晨0時至2點的班距，分則是縮短6.5分鐘，快速疏離民眾。

    由於台中市2022跨年晚會卡司有很多年輕人喜愛的藝人，有玖壹壹、頑童MJ116、天后Ella陳嘉樺及人氣天王周興哲，加上市長盧秀燕也允諾若疫情許可跨年晚會開放民眾進場，也會放煙火，讓好多年都未在台中看到煙火的台中人有相當大的期待。

    中捷公司表示，今年跨年，是台中市的民眾首次可搭捷運參加晚會，因此12月31日的營業時間將延長到元旦的凌晨2點。

    同時班距也會縮短，31日早上到下午4點的班距為10分鐘1班，下午4點到晚上12點則縮短8分鐘一班，元旦的凌晨0點至2點則是6.5分鐘一班。

    中捷公司表示，民眾可搭捷運直接到文華高中或者是文心櫻花站下捷運，但因為有一點距離，要走18分鐘到中央公園，若不想走太長的路，可至市府站或松竹站搭接駁車，可直接到中央公園下車。

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