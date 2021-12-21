中捷點亮10米夢幻耶誕樹 6場耶誕市集陸續登場

台中捷運市政站外設夢幻耶誕樹璀璨點燈。（中捷提供）

2021/12/21 22:14

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中捷運市政府站設置夢幻耶誕在晚間璀璨點燈，將展開系列活動有耶誕老人24日將出現帶給民眾驚喜，好吃好玩的耶誕市集、全台第一台會移動的捷運扭蛋車、限量開運御守也將接力登場；粉絲們期待已久的小綠綠周邊商品將在25日上架，成為耶誕及新年禮物的最佳選擇。

中捷公司和冠德建設在捷運市政府站1號出口外共同打造10米高的夢幻耶誕樹，白天是Tiffany藍，呈現清新、寧靜的氣氛，夜晚閃爍冰藍色光芒，既華麗又浪漫，點亮至至明年1月25日。

林志盈表示，今年是台中捷運綠線通車營運後第一個耶誕節，第一棵耶誕樹在台中市最熱鬧的地點點亮，見證歷史性的一刻，疫情下人與人之間只能透過網路溝通，台灣相對平安，希望藉由耶誕樹點燈點亮城市、點亮每個人的心靈，重拾過去人與人之間密切往來。

夢幻耶誕樹點燈也宣告系列活動即將上場，市政府站外將有6場耶誕市集，12月24日至26日及12月31日至明年1月2日，每日早上11時至晚上7時開賣，現場15個攤位，包括知名義式冰淇淋品牌以及多攤原創風格商品及獨特風味的手作輕食，還有街頭藝人演出，陪伴民眾度過耶誕及跨年假期。

耶誕市集另一亮點是全台第一台會移動的捷運扭蛋車25日首度亮相，轉扭蛋可獲得中捷周邊商品或限量開運御守商品，有中捷吉祥物「小綠綠」在御守上振臂高呼「開運」、「必勝」，御守共2款，將隨機出貨。

中捷也準備兩項驚喜活動，耶誕老人24日將不定時、不定點出現在列車及車站，歡迎民眾來捕捉；小綠綠25日也會不定時出現在耶誕市集，隨機發送精美小禮物，送完為止。

因應節慶送禮需求，中捷公司推出3款耶誕周邊商品，其中1款是與粉絲數達89萬人的知名插畫家啾啾妹共同開發「感溫變色玻璃杯」，注入冷飲後，杯身就會出現啾啾妹搭著小綠綠吃遍台中特色美食。喜歡「大人系工業風」的粉絲則可選擇帆布袋及工程圖輕量自動傘，硬挺厚實的帆布袋充滿文青感，工程圖輕量自動傘兼具品味及實用性，3款商品25日將在綠線各車站販賣機上架。

台中捷運市政站外設夢幻耶誕樹璀璨點燈。（中捷提供）

中捷公司推出3款耶誕周邊商品，與合插畫家啾啾妹合作工程圖輕量自動傘。（中捷提供）

中捷公司推出3款耶誕周邊商品，與合插畫家啾啾妹合作推出感溫變色玻璃杯。（中捷提供）

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