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    首頁　>　臺中市

    台中多場耶誕、跨年活動比美 綠川柳川最吸睛

    中市耶誕點燈在柳川有20公尺高的「垂涎60尺」水水耶誕樹。（市府提供）

    中市耶誕點燈在柳川有20公尺高的「垂涎60尺」水水耶誕樹。（市府提供）

    2021/12/21 21:41

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中耶誕、跨年活動一檔接一檔，展開一系列耶誕點燈活動，包括珍珠奶茶耶誕樹、水水耶誕樹、捷運夢幻冰藍色聖誕樹等燈節活動；台中跨年晚會首次移師水湳中央公園，卡司強大登場。

    市長盧秀燕在市政會議公佈，耶誕、跨年活動，首先由第三屆山城花漾藝術燈節在石岡情人木橋旁登場，持續點亮山城到明年2月15日；豐原葫蘆墩圳、市府陽明大樓則於12月24日亮燈，緊接著綠、柳川接力明晚試點燈，耶誕範圍較以往更盛大，從舊台中火車站前廣場，延伸到歷史建築台中文學館、市役所等地，除規劃全國獨家10公尺高的「有你珍好」珍珠奶茶耶誕樹，還有20公尺高的「垂涎60尺」水水耶誕樹。

    市府今年在中央公園等12個公園地景區也布置耶誕燈，以中捷市政府站外打造10米高的夢幻冰藍色耶誕樹，舉辦6場聖誕市集，耶誕節當天出動會移動的捷運扭蛋車，耶誕節前夕搭捷運還有機會遇到耶誕老公公。

    2022年台中跨年晚會活動首次移師至水湳中央公園，卡司強大，邀來玖壹壹、頑童MJ116、天后Ella陳嘉樺及人氣天王周興哲，為讓民眾盡興且安全遊玩，市府全力以赴做好防疫，若防疫順利，也預計規劃施放煙火。

    中市耶誕點燈在柳川有20公尺高的「垂涎60尺」水水耶誕樹。（市府提供）

    中市耶誕點燈在柳川有20公尺高的「垂涎60尺」水水耶誕樹。（市府提供）

    以珍珠奶茶做造型，舊台中火車站前廣場10公尺高的「有你珍好」耶誕樹。（市府提供）

    以珍珠奶茶做造型，舊台中火車站前廣場10公尺高的「有你珍好」耶誕樹。（市府提供）

    中市在綠川耶誕點燈，以「甜到會麋鹿」為主題。（市府提供）

    中市在綠川耶誕點燈，以「甜到會麋鹿」為主題。（市府提供）

    中市在綠川耶誕點燈，以「甜到會麋鹿」為主題。（市府提供）

    中市在綠川耶誕點燈，以「甜到會麋鹿」為主題。（市府提供）

    中捷市政府站外打造10米高的夢幻冰藍色耶誕樹。（中捷提供）

    中捷市政府站外打造10米高的夢幻冰藍色耶誕樹。（中捷提供）

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