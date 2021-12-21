就職3週年 盧秀燕率團隊報告「台中幸福進行『市』」成果

台中市長盧秀燕。（記者廖耀東攝）

2021/12/21 16:01

〔記者蔡淑媛、何宗翰／台中報導〕台中市長盧秀燕就職屆滿3年，今天率市府團隊全穿上白色帽T，向市民細數報告施政成果，並以「台中幸福進行『市』」為主軸公佈建設成果，被問是否計畫連任，她則不鬆口，只說「謝謝！只３週年為焦點」，另面對未來選舉年是否調整小內閣，她則強調對現在團隊很滿意、很適任「隊型穩定、前進中！」

盧秀燕今天一一報告施政成果，包括改善環境、強力建設、經濟活水、教育社福及陽光政治等5項幸福進行式，強調市府對抗疫情、建設台中的決心與成果，最後也與各首長一起完成由近千張市府團隊微笑照組成的拼圖，象徵大台中的團結與幸福，展望2022年。

盧秀燕表示，團隊全力以赴，3年來重大建設陸續完工，或是明後年落成啟用，福利制度建設也陸續實施，公托公幼倍增、學校外師六都第一名，中央公園、中捷完工通車，尤其今年防疫成功，疫情平緩不鬆稱，全力以赴，繼續努力。

盧秀燕最後提及明年起中市將把10年未調整的生育補助津貼，由一胎1萬元提升為2萬元；持續推動美樂地計畫，每年新增50座公園；台中巨蛋目前設計中，預計明年開工；山城的東豐快速道路、台中工業區的市政路等幾條重要道路，明年都會開工；今年完工啟用南區長春、大里、潭子3座國民暨兒童運動中心，明年清水、豐原、北屯3座國民暨兒童運動中心也會陸續開工。

台中市長盧秀燕發表就職3週年演說內容，向市民報告建設成果。（記者廖耀東攝）

盧秀燕與各首長一起完成由近千張市府團隊微笑照組成的拼圖。（記者蔡淑媛攝）

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