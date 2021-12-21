議員去年10月會勘大甲溪畔生態公園爭取420萬改善設施 下月施作

大甲溪畔生態公園斥資420萬元改善設施，台中市府會勘說明計畫。（記者張軒哲攝）

2021/12/21 13:37

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市外埔區大甲溪畔生態公園金仔坑啟用18年，部分設施老舊不堪使用，因應法規修正也需更新改善，市議員李榮鴻去年10月就到現場會勘，成功爭取420萬元經費、納入市政府美樂地計畫改善，今日會同建設局、區公所、水美里辦公室、金仔坑協進會等單會再度會勘並且了解進度。

台中市府建設局表示，大甲溪畔生態公園改善納入美樂地計畫，包含新設共融式彈跳床、轉轉盤及更新組合遊具，也將改善無障礙通行道路、沙坑及供水設備，工程經費約420萬元，約需180個工作天，預計下個月就可以進場施作。

水美里里長陳俊樑及金仔坑協進會理事長陳在額一致表示，大甲溪畔生態公園是地方重要的活動空間，也因為鄰近忘憂谷等景點，吸引許多遊客進入拍照，既然是地方觀光景點，就應該展現美好的一面迎接遊客，期待這個公園很快就可以重現以前美麗風貌。

李榮鴻表示，大甲溪畔生態公園是兼具親水與生態的公園，是學童炎夏戲水好去處，但因為部分設施遭人為破壞及年久未修不堪使用，也有安全疑慮，期盼這次改善工程完工後，給孩子及遊客更好的活動遊憩空間。

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