藍委拍片推薦 要選民將顏寬恒送回立法院

國民黨立委許淑華等3人拍攝影片「我認識的顏寬恒」，為顏寬恒助選。（擷取自網路）

2021/12/21 13:29

〔記者歐素美／台中報導〕台中市第二選區立委候選人顏寬恒今天推出競選影片「我認識的顏寬恒」，由國民黨立委江啟臣、楊瓊瓔及許淑華等三人輪番上場，告訴選民他們眼中的顏寬恒，因落選無法到立法院為民喉舌，原本臉皮很薄的人卻硬著頭皮打電話請託同黨立委江啟臣、楊瓊瓔及許淑華等人協助爭取地方建設或允諾選民的待辦事項，江啟臣笑說，顏寬恒有時一天打10多通電話，簡直「盧小小」，但都不是為自己，而是為選民。三人異口同聲，希望大家支持，將顏寬恒送回立法院。

顏寬恒這次參與立委補選，以「做事，不必講幹話！」為競選主軸，競選影片「我認識的顏寬恒」也直扣這項主題，從同黨立委口中娓娓道來他們認識的顏寬恒，原本是臉皮非常薄的人，這兩年因落選，無法在立法院為民喉舌，但選民服務並未停止，常打電話給同黨立委江啟臣、楊瓊瓔及許淑華，請託三人協助爭取地方建設或選民所託。

楊瓊瓔說，有時只是為2、3個選民的小事，但顏寬恒仍一再囑託請求協助，因為是他答應選民要做的事，令楊瓊瓔非常感動。楊瓊瓔在影片中並開玩笑指稱自己已經睡眠不足，要顏寬恒不要再打電話了，呼籲選民將顏寬恒送回立法院。

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