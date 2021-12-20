通通起訴！不肖車商招募「撞車手」 以破百時速撞車詐保

「撞車手」高速衝撞路旁貨車，藉此詐領理賠金的驚悚畫面。（資料照）

2021/12/20 23:37

〔記者許國楨／台中報導〕台中市有不肖中古車商以人頭低價購入二手高級進口車投保高額車險，招募職業撞車手深夜以破百時速高速撞擊毀損，再向產險公司申請理賠牟取不法利益，且竟然連拖板車都敢撞，標準的要錢不要命，令人怵目驚心，警方去年破獲這個詐保集團，檢方今依詐欺罪嫌起訴涉案9人。

起訴指出，台中市35歲盧姓男子等人在彰化市經營二手車行，因之前有同夥駕駛LEXUS自小客自撞獲理賠，意外發現有利可圖竟將歪腦筋動到假車禍詐領保險金上，利用專業以人頭低價購入瑪莎拉蒂、BMW、LEXUS等進口車，除拉高車價向銀行貸款降低購車成本，同時向7家以上產險公司，投保每年3到5萬元不等的高額全車理賠險。

期間盧男同步吸收駕駛技術較好的車友或友人擔任撞車手，利用深夜或凌晨到鄉間一些路段挑選停放路旁車輛，高速從後方撞擊讓進口車幾近全毀，接著報警取得事故證明後向產險公司申請全額理賠，甚至有時還會自行布置現場，將以不同人頭購買的兩、三輛進口車刻意不拉手煞車停放路旁，一樣交由撞車手高速撞擊製造推撞事故，藉此一次性詐領更高額保險金後，朋分贓款。

案經財團法人金融法制暨犯罪防制中心去年透過起疑的產險公司通報舉發，刑事局中打隨即報請檢方指揮偵辦，拘捕盧男及共犯到案，查扣瑪莎拉蒂、BMW及LEXUS等高級轎跑車4部、相關詐保與理賠文件等證物，經檢警調查，盧男等人一共犯下5件詐領保險金案，詐得不法款項606.6萬元，台中地檢署今偵結，依詐欺取財罪嫌起訴盧等9人。

警方查扣查扣瑪莎拉蒂、BMW及LEXUS等高級轎跑車4輛。（資料照）

警方查扣相關詐保與理賠文件等證物。（資料照）

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