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    寒冬送暖！ 火鍋店請華山獨老吃火鍋、看魔術

    火鍋店請華山服務長輩吃火鍋、玩椪糖遊戲。（記者蔡淑媛攝）

    火鍋店請華山服務長輩吃火鍋、玩椪糖遊戲。（記者蔡淑媛攝）

    2021/12/20 22:24

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕農曆春節將至，華山基金會服務的20名獨居長輩，今天受邀到中市良食煮意火鍋店享用火鍋，店家特別準備海陸雙拼藥膳鍋幫長輩補補身體，曾獲「台灣十大傑出街頭藝人」的魔術師劉又誠到場表演魔術，更帶來夯劇魷魚遊戲的椪糖遊戲與長輩同樂，阿公阿嬤用針仔細敲下椪糖，紛紛說，台灣椪糖是囝仔的零食，一顆圓圓鼓鼓的，現在年輕人玩扁扁的碰糖「真促咪！」

    獨居的百歲樓爺爺受邀餐會與大家同樂，上台與大家分享養生之道且驚喜的也為大家帶來了一段魔術表演，認真的演出博得滿堂彩，為感謝爺爺過去對台灣社會的貢獻，在所有長輩見證下，華山基金會特別頒贈「人瑞大學榮譽博士」證書及為爺爺穿上博士服，與現場所有人員分享這份榮耀；為了讓長輩感受年輕人的流行，除了玩碰糖遊戲外，在用餐時刻，還出現了魷魚工作人員上菜秀，現場所有長輩感到新鮮又有趣，讓久違的溫馨熱鬧氣氛，再次湧現。

    華山也期盼社會愛心溢助，贊助年菜或愛心服務，一起守護弱勢長者，華山為大台中服務的2400名弱勢孤老，準備愛瓜年菜有香菇、香場、麻佬、櫻花蝦等年貨，每份7百元，但目前僅募到3成，比去年同期還少。

    火鍋店請華山服務長輩吃火鍋、玩椪糖遊戲。（記者蔡淑媛攝）

    火鍋店請華山服務長輩吃火鍋、玩椪糖遊戲。（記者蔡淑媛攝）

    火鍋店請華山服務長輩吃火鍋、玩椪糖遊戲，盼大眾也能贊助年菜或愛心服務。（記者蔡淑媛攝）

    火鍋店請華山服務長輩吃火鍋、玩椪糖遊戲，盼大眾也能贊助年菜或愛心服務。（記者蔡淑媛攝）

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