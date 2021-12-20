台中烏日麗水所長跌水溝身亡 徐國勇拄拐杖慰問家屬

烏日分局麗水派出所長林木火，不幸跌落溝中身亡，內政部長徐國勇（中）今天到靈前上香並慰問家屬。（記者陳建志翻攝）

2021/12/20 20:08

〔記者陳建志／台中報導〕台中市警局烏日分局麗水派出所長林木火，18日公投因選舉勤務未到，也聯絡不到人，沒想到中午時被人發現跌落水溝中，被機車壓住身亡，內政部部長徐國勇不顧腳傷仍拄著拐杖，今天南下台中到林木火靈堂上香，並慰問家屬，指示市警局及烏日分局協助辦理治喪及撫卹等事宜，並前往烏日、霧峰、清水等分局，了解立委補選查賄制暴辦理情形。

全國性公民投票在12月18日平安落幕，內政部部長徐國勇今天南下台中慰勉辛苦的執勤同仁，並前往日前因騎乘偵防機車巡視轄區不幸身亡的烏日分局麗水所所長林木火靈前致意，並慰問家屬，指示台中市政府警察局及烏日分局協助辦理治喪及撫卹等相關事宜。

烏日分局表示，林所長在烏日警分局任職10多年，曾任龍津所副所長，龍東、麗水派出所長，工作認真、服務地方很有熱忱，不幸意外身亡，所有同仁都感到萬分不捨。

徐國勇隨後前往烏日、霧峰、清水等分局，針對明年1月9日將舉辦的台中第二選區立委補選，包括投票安全維護整備及查賄制暴辦理情形，進行全面性訪視及了解。

台中市警局表示，目前已完成各種工作規劃並展開淨化選前治安及查賄制暴工作，落實強力查緝非法槍械及掃蕩黑道幫派，期勉警察同仁繼續加油，務必使本次選舉達成「公正、公平、平穩、平順、平安」的目標。

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