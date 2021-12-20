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    耶誕、跨年及春節連假到哪玩？ 中市力推熱門網美拍照打卡景點

    梧棲文化出張所是海線新景點。（觀旅局提供）

    梧棲文化出張所是海線新景點。（觀旅局提供）

    2021/12/20 18:07

    〔記者歐素美／台中報導〕耶誕、跨年到農曆新年連假到台中！台中市觀光旅遊局盤點高美濕地、麗水漁港等熱門海線旅遊景點，帶領大家體驗超夯免費打卡景點，不用搭飛機出國，就能感受異國風情幸福旅遊與感動。

    觀旅局表示，清水區拍照首選除一生必訪的高美濕地，還有令人驚艷的高美國小彩虹跑道外，走訪清水國小日式宿舍，宛如走入日本京都，和洋折衷的形制，宜古宜今建築風韻，拍照最有味道。此外，清水眷村文化園區有別於審計新村及光復新村，更具時代感，沒有過多現代元素進駐，完整保留斑駁歷史痕跡，任選一面牆也都能拍出屬於自己的懷舊復古風情。

    觀旅局指出，梧棲老街最新開箱景點「梧棲文化出張所」，以「一幢老屋，復興一條老街」的核心理念，將近90歲的日治時期官吏宿舍打造成小型古蹟文化園區，融合藝文特展、特色小吃及古蹟民宿等元素，並且提供和服體驗服務，穿上和服隨處拍，都是最獨特的美照；緊鄰的朝元宮，則融合歷史文化深刻底蘊，除了可祈求平安，4D立體彩繪牆重現老街風華，拍照時入景最逼真；另台中三井outlet二期近期開幕，購物遊樂選擇更為多元，二期計畫外觀繽紛，主打玩色巧思，搭配海洋元素設計，為台中港更添色彩豐富度，成為網紅外拍熱門地點。

    龍井區的麗水漁港，則化身小希臘，藍瓦白牆的用色搭配紅色愛心點綴，不用搭飛機就能感受地中海浪漫風情，走在景觀廊道宛如踏上地中海，儼然是婚攝及情侶拍照打卡的最新首選景點，加上不輸高美濕地落日餘暉美景，更是吸引攝影同好前來取景。

    麗水漁港充斥異國風情。（觀旅局提供）

    麗水漁港充斥異國風情。（觀旅局提供）

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