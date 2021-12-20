台中版玩命關頭？ 改裝車深夜街頭競速狂飆

網路流傳數輛改裝車將馬路當成賽車場，在台中龍井向上路8段競速狂飆。（擷取自記者爆料網）

2021/12/20 17:35

［記者陳建志／台中報導］台中龍井向上8段，近日流傳出一段影片，有好幾輛改裝汽車，把馬路當成賽車場，公然在馬路上競速狂飆，還發出隆隆的引擎聲響，烏日分局警方獲報到場查看，發現影片應該不是近日拍攝，已經依車籍傳喚車主到案說明，強調將依刑法第185條公共危險罪偵辦，或依「道路交通管理處罰條例」第43條處新台幣3萬元以上、9萬元以下罰鍰，請民眾不要以身試法。

網路上流傳一段影片，兩輛車直接停在龍井向上路8段的馬路上，中間並有一個人指揮發號施令，兩輛汽車接著加足馬力往前衝，現場傳出轟隆隆的聲響，從影片看來，至少有4輛車參與競速，影片並說拍攝時間是12月19日。

烏日分局表示，經檢視影片，拍攝地點在龍井向上路8段與中山一路2段221巷口（永天橋前），經現地勘查，發現場景與現況不符，研判並非近日拍攝，目前仍持續調閱路口監視器釐清相關案情中。

烏日分局表示，影片中出現車輛，已先行通知車主到案說明，至於有無競駛、競技情事，將等到案後依案情釐清，將依刑法第185條公共危險罪偵辦，或依道路交通管理處罰條例第43條處新台幣3萬元以上、9萬元以下罰鍰，並吊銷駕駛執照，若車輛涉及改裝，將依道交條例第16條處罰，並呼籲用路人，遵守道路交通規則，以維護本身及其他用路人安全。

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