「印刷字造巡迴展」巡迴全國圖書館 首站台中外埔圖書館

印刷字造全國巡迴展，首站到外埔圖書館，與會者為文明百寶箱開箱。（港藝提供）

2021/12/20 17:47

〔記者歐素美／台中報導〕國立公共資訊圖書館攜手台中市政府、文化部文化資產局、財政部印刷廠跨域聯展，推出「印刷字造」全國公共圖書館巡迴展，展覽以「文字」與「印刷」為主軸，將6000年人類文明史裝進展覽裡，揭開文明演進的不同視角，並融合蘊含「創客精神」的教具箱與桌遊，邀請者發掘科技與社會互動的種種面向，今天首站巡迴至台中市立圖書館外埔分館，盼透過精心策劃的主題展與書展，縮短城鄉知識差距，引發家庭集體到圖書館共學的創客新潮流。

國立公共資訊圖書館館長劉仲成表示，教育部新課綱因應趨勢潮流，強調探究與實作，因此特展結合時下流行的線上學習與手作體驗趨勢，邀請讀者化身「創客」進行DIY互動體驗，探究文字演進、印刷載具革命、創造文明歷史的「三位一體」的文化內涵。打造年輕人最愛的MAKER教具箱、《呃搞印刷》創意桌遊等遊戲化體驗，提升讀者探究的核心素養能力。

文化部文化資產局組長李宛慈說，這次展覽一大特色是文資局聯手國資圖，將台灣兩大文化資產「活字印刷」及「紙質修復」，視覺化呈現台灣的工匠精神，搭配國資圖特展以時間軸搭配故事呈現，揭開文明演進的不同視角，遊戲化挑戰民眾的高智商。

台中市文化局副局長施純福表示，這次選書非常精彩，精選好書帶民眾穿越時空，解碼愛書人不可不知的文明演進密碼；財政部印刷廠台灣印刷探索館這次也與國資圖合作開發《呃搞印刷》創意桌遊，館長陳昶志指出，以「印刷產業」為主軸開發桌上遊戲，玩家除體驗印刷演進的歷史外，也可成為頂尖業務員。

為避免疫情影響，這項巡迴展後續將由各館邀請讀者到館體驗，或由在地圖書館寄送教具箱到各校，並搭配線上講座教學。

國資圖館長劉仲成向學童示範印刷演進教具箱的操作。（港藝提供）

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