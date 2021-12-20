國際生前進梨山體驗部落旅遊 告訴家人在台灣「我很好」

參山處邀國際生到梨山體驗部落旅遊。（參山處提供）

2021/12/20 11:45

〔記者歐素美／台中報導〕交通部觀光局參山國家風景區管理處與Friendship in Taiwan（FIT）旅遊組織合作，由中華觀光管理學會帶領法國、巴拉圭等10個國家來自全國11所大學的21名外籍生，到梨山體驗三天兩夜的部落旅遊。梨山新佳陽部落全體總動員迎接首批來自國外的貴客，社區發展協會帶領外籍生進行射箭、織布、採果、品茗等多項原民文化及產業體驗，同時也在營火晚會進行原民歌舞跨國交流。外籍生紛透過社群媒體貼出興奮的體驗心得，並告訴家鄉親友，在台灣「我很好」。

參山處代理處長曹忠猷表示，因疫情長期無法回國的外籍生不免孤單，參山處特別與FIT及中華觀光管理學會合作，本月17日帶領巴拉圭、法國、烏克蘭、尼泊爾、馬來西亞、印尼、越南、緬甸、印度及日本等10國21名各校在學外籍生參訪梨山，於昨天完成三天兩夜的行程，分別到新佳陽、梨山及環山等部落體驗部落文化與生活，並參觀最近很熱門的山谷燈光節。

佳陽社區發展協會安排體驗原住民射箭、織布、鋸木、獵人步道巡禮等成年禮活動技藝，認識泰雅族紋面、彩虹橋等文化意涵。外籍生難得接觸台灣原民文化，對泰雅族特有的紋面特別感到興趣。參山處同時安排採收雪梨及甜柿工作體驗，也在茶園中品茗認識高山茶，讓外籍生深入了解梨山產業文化。

曹忠猷強調，透過這次外籍生的參訪，了解梨山推動入境部落觀光仍有許多要加強的外語接待能力及導覽設施，必須盡速改善加強培訓。希望也藉由外籍生的分享宣傳，增加梨山觀光的國際知名度，建立觀光品牌。

來自越南的學生Pham Ngoc Anh感動的表示，部落的朋友非常溫暖又有才華，即使5度的天氣也讓她深深愛上梨山，這裡有美麗的山脈和茶園，更有好吃的水果，她認為每個人一輩子都至少要去體驗過一次的部落生活，希望有機會可以帶越南的朋友來走走；法國學生LAM Anne-Sophie Ying Hui 則說，梨山是個讓我覺得即使呆上一整年都不足以探索完的神奇地方。每個季節都有它的魅力和特色。在這裡嘗過的茶香、甜柿子、多汁的梨子、美味的蘋果（梨山原住民叫他們三寶），讓我這個國際美食家感到很幸福！

參山處表示，Friendship in Taiwan （FIT）是非營利性旅遊組織，由熱心的台灣媳婦馬來籍的新住民賴淑薇發起，為所有在台灣學習的外國學生規劃和安排旅行，目標是結合在台灣繼續接受教育的外國學生的力量，成為推廣真正的台灣的種子，透過社群及口碑行銷，讓外籍生都成為台灣觀光大使。

國際生前進梨山體驗採果。（參山處提供）

國際生前進梨山，體驗山谷燈光節。（參山處提供）

國際生體驗品嚐梨山茶。（參山處提供）

參山處帶領國際生到梨山體驗部落射箭。（參山處提供）

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