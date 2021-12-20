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    好厝邊！警所旁推輪椅扶9旬嬤上小黃 民眾感動：最溫馨一刻

    方員協助推輪椅並攙扶阿嬤上車。（民眾提供）

    方員協助推輪椅並攙扶阿嬤上車。（民眾提供）

    2021/12/20 11:43

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市第一分局繼中派出所旁有一間地下機車停車場，經營者是已九旬高齡的林姓阿嬤，但她因先前下坡時不慎跌倒受傷，從此只能靠輪椅行動，阿嬤上週五要外出卻因行動不便求助，警員立即到地下停車場協助推輪椅並攙扶上車，暖心舉動也感動路過民眾大讚「最溫馨一刻」。

    經了解，該所旁邊有一間經營幾十年的地下二樓機車停車場，經營者是已高齡93歲的林姓阿嬤，以往常常在機車停車場的坡道行走，後來有次在下坡時不慎跌倒受傷，從此阿嬤僅能靠輪椅行動，而當天上午阿嬤想外出，因為女兒也行動不便無法推阿嬤上坡，才會緩緩走到派出所尋求協助。

    警員方子邦獲報後立刻起身前往地下停車場協助推阿嬤上來，並幫忙攙扶阿嬤搭上計程車說：「阿嬤，我們派出所就在隔壁，如果需要幫忙，直接打給我們就可以了啦！麥客氣!」，阿嬤對於員警立即且熱心的協助頻頻道謝。

    雖然只是一個簡單的舉手之勞，但也感動了路過的民眾，忍不住拍下溫暖的畫面，並Po文在臉書「為警察加油」社團，大讚警察溫暖的舉動並寫道「最溫馨的一刻就在台中繼中派出所放光芒」，警方發揮春風送暖的同理心，主動助人為懷，不但幫助了阿嬤，也打動了人心。

    有民眾直擊拍照Po到臉書社團，大讚「最溫馨一刻」。（擷自臉書社團「為警察加油」）

    有民眾直擊拍照Po到臉書社團，大讚「最溫馨一刻」。（擷自臉書社團「為警察加油」）

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