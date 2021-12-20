議員問能源政策 盧秀燕怒嗆：台中還要加電廠公平嗎?

台中公投投出三不同意一同意，盧秀燕表示尊重民意，但也嗆「台北工商多卻無電廠」，為何全台發電重責落在台中?（記者唐在馨攝）

2021/12/20 11:11

〔記者唐在馨／台中報導〕四大公投己落幕，台中市投出三不同意一同意，民進黨議員王立任等人今天質詢問市長盧秀燕，先前對於重啟核四以及珍愛藻礁都沒有公開表態，也不參加國民黨的選前之夜，難道是知道台中市民重視經濟問題，也了解三接不做會影響台中的環境空氣，所以才不表態?

對此，盧秀燕表示，公投最大意義就是人民做主，不管大家認不認同一定要尊重，對於公投結果沒有評論。

但隨後話鋒一轉，盧秀燕說，她聽到很多議員提到，台中電力不足，台積電要來台中投資擔心用電不夠，她要說的是台灣的能源政策，不是各自發各自的電，台中火力發電廠目前是最大電廠，台北市高度工商發展，但沒有電廠，所有住家公司行號沒有電廠，這讓她不以為然的是，全國用電需求獨獨加在台中上。

王立任此時則打斷盧秀燕的發言，表示，大潭發電不就是希望不要所有電力在台中？而盧秀燕則再打斷議員發言，表示「你的關係很好可以幫忙...」，而王立任則再回「你的關係比我更好」。

盧秀燕說，台中火力發電廠目前一座，現在又批淮了一座，王立任此時再插話，那是民營的中嘉，盧秀燕說，中火加中嘉台中會有十二座機組，台中成為重力發電城市，對台中不公平。

王立任則回應，盧市長一直用模糊資訊誤導，中央已經要用天然氣組取代台中的燃煤機組，至於盧市長一直說要先關掉燃煤再蓋燃氣，這牽涉到機組使用期限，期限到自然拆除，而盧秀燕仍強調未來台中電廠排炭量會比現在高，王立任則說事實是燃氣會取代燃煤請盧秀燕不要再爭辯。

台中市議員王立任今天質詢認為盧秀燕公投前不表態是否知道核四及三接攸闗台中能源及空氣政策所以不表態?（記者唐在馨攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法