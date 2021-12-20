議員問能源政策 盧秀燕怒嗆：台中還要加電廠公平嗎?
2021/12/20 11:11
〔記者唐在馨／台中報導〕四大公投己落幕，台中市投出三不同意一同意，民進黨議員王立任等人今天質詢問市長盧秀燕，先前對於重啟核四以及珍愛藻礁都沒有公開表態，也不參加國民黨的選前之夜，難道是知道台中市民重視經濟問題，也了解三接不做會影響台中的環境空氣，所以才不表態?
對此，盧秀燕表示，公投最大意義就是人民做主，不管大家認不認同一定要尊重，對於公投結果沒有評論。
但隨後話鋒一轉，盧秀燕說，她聽到很多議員提到，台中電力不足，台積電要來台中投資擔心用電不夠，她要說的是台灣的能源政策，不是各自發各自的電，台中火力發電廠目前是最大電廠，台北市高度工商發展，但沒有電廠，所有住家公司行號沒有電廠，這讓她不以為然的是，全國用電需求獨獨加在台中上。
王立任此時則打斷盧秀燕的發言，表示，大潭發電不就是希望不要所有電力在台中？而盧秀燕則再打斷議員發言，表示「你的關係很好可以幫忙...」，而王立任則再回「你的關係比我更好」。
盧秀燕說，台中火力發電廠目前一座，現在又批淮了一座，王立任此時再插話，那是民營的中嘉，盧秀燕說，中火加中嘉台中會有十二座機組，台中成為重力發電城市，對台中不公平。
王立任則回應，盧市長一直用模糊資訊誤導，中央已經要用天然氣組取代台中的燃煤機組，至於盧市長一直說要先關掉燃煤再蓋燃氣，這牽涉到機組使用期限，期限到自然拆除，而盧秀燕仍強調未來台中電廠排炭量會比現在高，王立任則說事實是燃氣會取代燃煤請盧秀燕不要再爭辯。