顏寬恒受訪 痛批媒體、政論節目配合政府抹黑造謠

顏寬恒痛批媒體、政論節目配合政府抹黑造謠，全黨全媒體要來扼殺顏寬恒一個候選人。（記者歐素美攝）

2021/12/20 11:02

〔記者歐素美／台中報導〕台中市第二選區立委候選人顏寬恒，今天上午至台中市烏日明道花園城市場掃街拜票，中天記者詢問「公投曝露民進黨的劣勢，公投結果連民進黨都憂心，空降及綠媒過度操作會不會變成對方的硬傷？」顏寬恒說，選戰還沒有開打，不實指控即撲天蓋地，「媒體、政論節目配合政府抹黑造謠，全黨全媒體要來扼殺顏寬恒一個候選人」，呼籲選民明辨是非，在這場補選中要明智檢視候選人過去的成績及未來的願景。

中天記者詢問「公投曝露民進黨的劣勢，公投結果連民進黨都憂心，空降及綠媒過度操作會不會變成對方的硬傷？」顏寬恒說，從選戰還沒有開打，不實指控即撲天蓋地，現在是不是連綠營的人都證實了這是政治操作、媒體操作？所以接間印證了記者的提問，等於是替它做了回答，我們要呼籲選民應該要明辨是非，這些媒體及政論節目配合政府抹黑造謠，全黨全媒體要來殺顏寬恒一個候選人，所以我們應該要更加明智的在這場補選中真正的來檢視要選的民意代表他過去的成績及未來願景提出的看法。

另有記者詢問「公投結果會在補選上做調整？」顏寬恒強調，公投是針對議題，補選是選人，公投跟大選脫鈎，已沒有辦法符合全體民意，沒有辦法全體民意都出來表態，公投案我們尊重這個結果，但感覺到遺憾。

顏寬恒提出公托幼托政策及舉辦數十場兒童劇場，對手林靜儀質疑顏家公保地違建與親子政策有衝突；顏寬恒對此回應指出，要回到事實本身，公托幼托等政策三箭都是針對地方的需求，如何落實也提出我們的說法及做法，從過去擔任兩屆立委推行到現在，成績也都接受選民的考驗，讓選民來檢視，才能夠得到選民的支持，政策三箭與對手林靜儀醫師是全然不同的。

顏寬恒說，我們的親子活動本來就在計畫當中，藉由親子活動可以跟年輕父母做更直接的交流，不管是就業、環境、環保、親子等問題，還可以得到很多溝通範圍，作為未來如果選上立委推行的方向，所以請不要在這裡又先用抹黑造謠的方式來抵毀及污衊我們舉辦的親子活動。

媒體回顏寬恒與林靜儀都爭取年輕父母的投票群，提出類似的親子政見，該如何區別獲得選民青睞？顏寬恒說，我們的做法已在實行當中，但並未看到對手的做法，今天才聽到她的說法，從參選至今，對手沒有一次對地方的發展、需求及願景提過任何說法。

顏寬恒說，我們的選戰就是親近人民，繼續深入民間、深入地方，其實我們得到很多鄉親的回饋，是肯定我們的。從過去到現在所做的治水防洪、道路橋梁等建設，以及文化的推廣及教育機構的設立，都有我們的足跡跟成績，這些東西都是實體，我們在未來不到三禮拜的時間，一樣一步一腳印，再深入民間、村里之間，能夠徵求最多人的支持。

顏寬恒一早就到烏日明道花園城市場掃街拜票。（記者歐素美攝）

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