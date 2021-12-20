贈清潔劑遭控逾30元違選罷法 顏寬恒：成本只要16、7元

顏寬恒強調贈送的競選小物清潔劑成本只要16、7元未違反選罷法，酸基進黨在蹭流量、搶鏡頭。（記者歐素美攝）

2021/12/20 10:20

〔記者歐素美／台中報導〕基進黨到地檢署控告台中市第二選區立委候選人顏寬恒團隊違反選罷法，贈送的清潔劑成本超過30元，顏寬恒今天接受採訪時回應指出，這段期間支持者被對手潑髒水，抹黑、潑糞、潑尿，所以用清潔劑將身上這些髒尿髒屎洗一洗，洗乾淨，強調清潔劑成本僅16、7元，呼籲民進黨的側翼不要在這邊蹭流量、搶鏡頭，並酸基進黨「謝謝他們啦，幫我們宣傳」，讓清潔劑供不應求，不過，選舉還是要回歸主題，不要做無謂的攻擊抹黑及造謠。

顏寬恒今天上午到烏日明道花園菜市場掃街拜票，媒體詢問「基進黨到地檢署檢舉你的競選團隊違法選罷法，贈品超過規定的金額，怎麼看？」顏寬恒笑說，「真的嗎？」 我們原本擔心競選小物會沒有人注意，真的感謝民進黨這些側翼及民進黨來幫助宣傳，這段時間包括支持者也都被對手潑髒水，抹黑、潑糞、潑尿，所以用洗潔精、清潔劑將身上這些髒尿髒屎洗一洗，洗乾淨。

針對基進黨認為清潔劑市售成本超過30元，顏寬恒回應指出，清潔劑的成本才16、7元，都可以查的，請不要再繼續潑髒水，請有一點智慧。「我想選舉喔，呼籲側翼不要只想在這邊蹭流量、搶鏡頭，我們送清潔劑只是競選小物，也要感謝他們啦，真的是幫我們宣傳，讓我們供不應求，現在很多人都打電話來徵詢說看能不能拿到我們的競選小物」。

顏寬恒說，清潔劑的量沒有很多，因工廠及瓶子做不出來，再次強調「謝謝他們啦，幫我們宣傳」，不過，還是呼籲要回到選舉的主題，做無謂的攻擊及造謠抹黑貼標潑尿潑屎，有什麼好處呢。

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