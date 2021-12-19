男子抓蝦竟發現無頭屍 警方不排除為八月落水失蹤的老翁

消防及員警到場打撈大體。（民眾提供）

2021/12/19 22:53

〔記者歐素美／台中報導〕一名男子今天（19日）晚上在台中市石岡區石岡壩下游的石城街石山巷附近溪流抓蝦，因一直聞到腐臭味，仔細查看，竟在消波塊旁發現疑似手指及蟲蛆，嚇得趕緊報警，警方到場並通知消防人員協助處理，發現為一具無頭屍體，因屍體嚴重腐爛，大體外觀表皮明顯已蠟化，疑死亡多時，警方不排除是今年8月不慎落水失蹤的77歲賴男，將聯繫家屬，並透過DNA檢測以釐清死者身份。

東勢分局表示，今天晚上八點半左右，一名男子在石岡區石岡水壩下游抓蝦，因一直聞到腐臭味，就在岸邊消波塊下方仔細查看，結果竟發現疑似人的手指，上面好像還爬著蛆蟲，嚇得趕緊報警。

東勢分局獲報，轄區派出所所長、偵查隊副隊長、鑑識小組立即趕到現場，另通知119派員到場協助處理。警方確認為屍體無誤，但因掛附在消波塊下方，初步判定屍體內臟腐蝕，大體外觀表皮明顯蠟化，消防隊將遺體抬起後，發現屍體疑嚴重腐爛，頭顱已不知去向。

東勢分局指出，死者身分有待調查，因轄區於今年八月，曾有一名賴姓老翁（77歲）不慎落水，遺體至今尚未尋獲，不排除為賴男遺體，將連絡家屬及透過DNA檢定等，以釐清死者身份。

警方到場調查，以釐清死者身份。（民眾提供）

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