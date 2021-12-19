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    名模姚采穎帶領后里百工走秀 展現在地產業特色風華

    名模姚采穎（中）帶領禮賓大使等亮麗走秀，展示后里百工服飾與在地物產。（觀旅局提供）

    名模姚采穎（中）帶領禮賓大使等亮麗走秀，展示后里百工服飾與在地物產。（觀旅局提供）

    2021/12/19 23:04

    〔記者歐素美／台中報導〕台中市觀光旅遊局與后里旅遊文創發展協會合作，今天在后里馬場舉辦百工走秀活動，由名模姚采穎帶領10多位禮賓大使亮麗走秀，展示后里百工服飾與在地物產，走秀現場熱絡，吸引上千民眾參與，現場並表揚80位馬場親子寫生比賽優勝作品，獲獎作品將於馬場內展示至明年2月底。

    觀旅局表示，后里連年舉辦2018年台中世界花卉博覽會及2020年台灣燈會等重要慶典活動，國內外觀光知名度與能見度高。后里除了周邊旅遊景點豐富多元，物產豐饒且特色產業匯聚，其中，唐菖蒲、文心蘭、百合及火鶴等后里區生產的切花，遠近馳名，文心蘭產量更佔國內七成左右，也是外銷日本的重要產區之一，因此有花卉之都的美名。

    后里薩克斯風產業聚落世界聞名，全盛時期，世界每3支薩克斯風就有1支是后里製造。后里木藝製造及葡萄酒莊更是名聞遐邇，這次透過后里百工走秀，不但充分體現后里各式產業紋理特色，更讓參與活動民眾深度瞭解在地產業發展歷史與脈絡。

    觀旅局指出，為延續馬場開園熱潮，后里旅遊文創發展協會與觀旅局11月至12月合作舉辦馬場親子寫生繪畫創作比賽，活動受到熱烈迴響，從11月6日至11月底共計徵得611件投稿作品，並精選80幅寫生佳作，今天辦理頒獎，得獎畫作後續將在馬場百年馬廄進行展覽，展期至明年2月28日止，歡迎民眾踴躍前往參觀。

    台中市后里旅遊文創協會理事長周信宏表示，這次系列活動成功吸引許多在地人及外縣市的遊客參與，后里還有許多美景及美食等待被發掘，協會未來也會持續引入多元化的在地活動，希望后里馬場重新開幕的熱潮能持續下去，讓更多人看見后里的美。

    台中市觀光旅遊局與后里旅遊文創發展協會合作，在后里馬場舉辦百工走秀活動。（觀旅局提供）

    台中市觀光旅遊局與后里旅遊文創發展協會合作，在后里馬場舉辦百工走秀活動。（觀旅局提供）

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